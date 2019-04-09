Rüyada silah görmek ne demek? Rüyada silah görmekle ilgili rüya tabirleri

Silah hiç kuşkusuz insanlığın yarattığı en yıkıcı şeylerden biridir. Özellikle de ateşli silahlar. Rüyada görüldüğünde de silah endişe uyandırabilir. Silah akla ölüm getiri ve bu yüzden rüyada görüldüğünde endişelenenler rüyada silah görmek ne anlama geliyor araştırıyorlar. Rüyada silah görmek ve onun benzeri olarak rüyada oyuncak silah, ölünün elinde silah ve ölüm görmek gibi rüyalar hakkında yapılan yorumlardan bir derleme hazırladık. RÜYADA SİLAH GÖRMEK Korkulanın aksine rüyada silah görmek genel olarak olumlu bir rüya olarak kabul edilir. Rüyada görülen silah güç, zafer, başarı ve makamı simgeler. Yani rüyanızda silah sahibi sizseniz, üzerinizde silah varsa gelecek size bu saydığımız hayırlara ulaşacağınız anlamına gelebilir. Silahla ilişkilendirilen diğer şeylerse bir şeylerden kurtulma ve güven duygusudur. Bu açıdan gerçek hayat ile paralel bir hissiyat vardır. Silahın kişi tehlikelerden kurtaracağına ve kişiyi güvende tutacağına inanılır. RÜYADA OYUNCAK SİLAH GÖRMEK Rüyada oyuncak silah görmek, hiçbir gerçekliği olmayan kuruntular yüzünden hayatını huzursuz bir hale getiren rüya sahibinin yersiz endişeleri nedeniyle sevdiklerine karşı da kuşkulu yaklaşımlar göstereceğini, bu kişilerle arasında yaşanacak gerginliklerden ötürü üzüntü duyacağını ifade eder. Küçük ayrıntılarda boğularak olayların bütününü ve gerçekleri gözden kaçırmak demektir. Öte yandan oyuncak silah gören kişilerin iş yaşantılarındaki risklerle mücadele etmekte zorlanacakları bir dönemin de ifadesidir. Genel olarak ciddi sorunlar yaşanmayacağını ancak rüya sahibinin bugünlerde geleceğe yönelik kaygılarında artış olması bakımından hatalı kararlar alabileceğinin altını çizer. Tanımadığı birinin elinde oyuncak silah görüp korkmak, bilgi sahibi olunmayan bir alana giriş yapmak ve bu alanda başarılı olmak için çabalarken fazlasıyla yorulmak demektir.

RÜYADA SİLAH VE ÖLÜM GÖRMEK Rüyasında silah ile vurulan bir kimsenin ölmesi, yakında tüm acılarınızdan ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza işarettir. Böyle bir rüya gören kimse eğer sıkıntı içinde yaşıyorsa kısa sürede bu sıkıntılarından kurtularak feraha ulaşır. Bazen de bu rüya insanlar içinde takvası ile öne çıkan, ahlaklı ve iyi bir adamdır. Rüyada vurulup ölmek de dünyevi olandan uzaklaşmaya, ahirete yönelip onun için çalışmaya, kötülüklerden arınmaya işarettir. RÜYADA ÖLÜNÜN ELİNDE SİLAH GÖRMEK Rüyada ölünün elinde silah görmek, yakın zamanda gelecek müjdeli haber olarak tabir edilir. Ölüden görülen silah hayırlı habere, murada ermeye, müjdelenmeye yorumlanır. İşlerinin rayına gireceğini, rahata kavuşacağınızı da söyleyebiliriz. Helal kazanç sağlamanın, yaşamının umduğundan daha iyi olacağının habercisi olarak yorulur. RÜYADA SİLAH GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Silah Kullandığını Görmek

Rüyada silah kullandığını gören kişinin rüyası, kişi için hoş olmayacak bir durumun yaşanacağına işaret eder. Rüyada Silah Almak

Rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok büyük başarı kazanacağına, sorunlarından kısa süre içinde kurtulacağına, yeni ve daha güzel bir hayata sahip olacağına, düzenli bir işe kavuşulacağına, dertlerin bir anda sona ereceğine, verilen sözlerin kısa zamanda tutulacağına, eşler arasında büyük bir bağ kurulacağına ve haneye huzur dolacağına yorumlanır. Rüyada büyük silah almak, işten kaynaklanan yorgunluğun eve gelince ortadan kalkacağına, aile bireylerinin birbirlerine çok bağlı olacağına, uzak bir akrabadan gelecek bir teklifin ardından bir işe girişileceğine ve eğitim hayatında kariyer yapılacağına delalettir.

Rüyada Silah Atmak

Beklenmeyen bir işten gelecek bir yüklü miktarda paranın karşılaşılacak büyük bir sıkıntıyı gidermek için harcanacağına, işle ilgili olarak bir sorun yaşanacağına, zahmetli bir işle uğraşmak zorunda kalınacağına, zor zamanlar geçirileceğine, aile içinde bazı tartışmalar yaşanacağına, sevilen bir kişiden kötü bir haber alınacağına ve çok büyük maddi zarara uğranacağına yorulur. İş hayatında zarara uğratacak bir olay yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada silah atmak ve geri almak, yaşanan tatsız durumların düzeltileceğine, güzel ve huzurlu bir hayat yaşanacağına ve sıcak bir yuva hayalinin gerçekleşeceğine alamet eder. Rüyada Silah Patladığını Görmek

Geçmiş bir zamanda yaşanan bir tatsızlığın tekrar başlaması için uğraş veren bir kişinin, yaptığı hatayı anlaması için bazı uyarılarda bulunulacağına, ardından işle ilgili olarak kurulan hayallerin gerçeğe dönüştürüleceğine, yakın bir akrabanın vesile olduğu bir arkadaşlığın evlilikle sonlanacağına ve bol kazançlı bir mevkiye terfi alınacağına ve iş dünyasının önde gelen kişilerinden biri olunacağına işaret eder. Rüyada silah patladığını ve birinin düştüğünü görmek, gereksiz bir kıskançlık yüzünden sevilen bir kişi ile ters düşüleceğine, bir sponsor bulunması ile çok istenen bir projenin hayata geçirileceğine, zor zamanların ve problemlerin geride kalacağına rivayet edilir. Sorunlar çözüme ulaşacaktır.

Rüyada Ölmüş Birinin Silah Sıkması

Rüyada ölmüş birinin silah sıkması sıkıntılarının sona ermesine, yakın zamanda elinize toplu bir para geçeceğine ve yapacağınız bir yolculuğun sizin için çok hayırlı olacağına işaret eder. Nablusi’ye göre bu rüya kısmetinin genişlemesine işarettir. Rüyada Annenin Elinde Silah Görmek

Rüyada annenin elinde silah görmek kişinin narin ve kırılgan yapısından dolayı karşılaştığı her durumda çabuk incindiğine, içini karartacak olaylar yaşamasına, mutlu ve rahat hayata kavuşacağına tekabül eder. Rüyada Kocanın Elinde Silah Görmek

Rüyada kocasının elinde silah görmek kendini rahat hissetmediğine, huzursuzluğunu dışa yansıtmaya delalettir. İhyaya göre bu rüya üzerine atılan tüm iftiraları kanıtlayacağına alamet eder. Rüyada Kız Kardeşin Elinde Silah Görmek

Rüyada kız kardeşinin elinde silah görmek işinde daima zor ve sıkıntılı günler geçireceğine ve aile hayatının eziyet gibi geçeceğine alamet eder. Yeni tabircilere göre bu rüya bir şeyler sakladığına, kötü düşünceleri olan biri tarafından dolandırılmak isteneceğine delalettir.