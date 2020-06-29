Rüyada Soğan Görmek: Soğan Doğramak, Soğan Yemek

Rüyada görülen soğan, oldukça zor şartlarda edinilmiş ve hak edilmiş mülkiyete işaret eder. Bir başka yoruma göre ise yakın bir zaman sonra elde edilecek mal varlığını müjdeler. Rüyada doğrudan soğan görmek genellikle hayırlı bir durum olarak yorumlansa da soğanın yenmesi pek olumlu ibareler barındırmaz. Rüyada görülen soğanın manası, rüyada yapılan eyleme ve bu eylemin nerede gerçekleştiğine bağlı olarak değişir. Yolculuk esnasında rüyada soğan görülmesi sağlıklı günlerin kişiyi beklediğine delalettir. Bilhassa kronik bir rahatsızlığı olan kişinin sürekli rüyasında soğan görmesi, hızla sağlığına kavuşacağını gösterir. Soğan kökü ise büyük ölçüde yakın akrabalar tarafından rahatsızlık verecek bir durumun, rüyayı gören kişinin karşısına çıkacağı anlamına gelir. Rüyada Soğan Doğramak Rüyada soğan doğramak, kişinin mesleki yaşamında uzun vadede pozitif durumlarla karşılaşacağına işaret eder. İş yaşamıyla alakalı yapılması planlanan her türlü girişim kısa süre içinde sonuç bulacaktır. Bu girişimlerin başarıya ulaşması ile beraber, ekonomik açıdan rahata kavuşulması muhtemeldir.

Rüyada soğan doğramak bereket ve bolluğun habercisi olarak yorumlanabilir. Uzun zamandan bu yana devam eden sıkıntılar yakın bir zamanda son bulacaktır. Öte yandan rüyasında soğan doğrandığını gören bir bekar kişi için evlilik kapıdadır. Hayırlara vesile olabilecek bir evliliğin müjdesi olarak yorumlanabilecek bu rüyayı gören kişi, aynı zamanda yakın zaman içinde bir büyüğüne önemli problemleri için danışacak ve onun deneyimlerden yararlanmak isteyecektir. Bu kişi, rüya sahibine önemli bir konuda yardımcı olacak ve onu uzun zamandır içinde bulunduğu bir sıkıntıdan kurtaracaktır. Rüyada Beyaz Soğan Görmek Rüyada beyaz soğan görmek pek hoşa gitmeyecek bir haberin alınacağı anlamına gelir. Bu haber bilhassa sağlıkla ilgilidir. Yaşlı ve hasta durumdaki bir yakının ya da akrabanın ne yazık ki vefat haberi söz konusu olabilir. Görülen beyaz soğan, aynı zamanda gözde yaş oluşmasına neden oluyorsa, samimi bir dostla hararetli bir tartışmanın habercisi olarak yorumlanır. Bu süreçte uzun zamandır gergin olan arkadaşlık ilişkileri kopma noktasına gelebilir veya geriye dönüşü pek mümkün olmayan ayrılıklar yaşanabilir.

Eğer beyaz soğan yeniyorsa kısa süreli bir seyahatin gerçekleşeceği düşünülür. Bu yolculukla beraber kişinin özellikle iş yaşamında radikal değişiklikler ve fırsatlar var olmaya başlayacaktır. Kişinin çevresinde kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlar bu vesileyle beraber ortadan kalkacaktır. İş hayatındaki yükseliş mal varlığını da doğrudan artıracak, bu durum moral motivasyonu olumlu yönde etkileyecektir. Öte yandan beyaz soğan, bebek sahibi olmaya da delalettir. Rüyada Pişmiş Soğan Görmek Rüyada pişmiş soğan görmek, genel anlamda olumlu ve hayırlı olarak değerlendirilir. Pişmiş soğan gören kişinin kısmeti yakın zaman içerisinde açılacaktır. Bazı durumlara karşı motive olmakta zorlanıldığı bir dönemden sonra evlilik yolunda hayırlı bir adım atılabilir. Bu adım iş yaşamına da doğrudan yansıyacaktır. İşte olumsuz giden bir durumdan ötürü kişi aile bireylerinden biriyle çatışma yaşamaktadır. Fakat rüyada pişmiş soğan gören kimse, yakın zaman içerisinde ailesindeki bu kişiyle arasını düzeltecek ve işlerini yoluna sokacaktır. Ekonomik açıdan zor günlerin geride kalmasıyla beraber kişi kendi ayaklarının üzerinde daha sağlam şekilde duracaktır.

Rüyada pişmiş soğanı bizzat yemek ise genelde hatalı davranışların yapılacağının işaretlerini sunar. Etrafındaki deneyimli insanların önerilerine kulak asmayan kişi, kendi bildiğini okuyacak ve bir konuda sonradan pişmanlık duyacağı bir hata gerçekleştirecektir. Kişi bu durumdan olumsuz yönde etkilenecek ve çevresindeki insanların istemeden de olsa kalbini kıracaktır. Rüyada Kuru Soğan Görmek Rüyada çok farklı biçimlerde kuru soğan görülebilir. Örneğin kuru soğanı ekmek, kuru soğanı yemek, kuru soğanı doğramak ya da kuru soğanı dilimlemek farklı farklı yorumları doğurur. Fakat rüyada kuru soğan görmek genel anlamda kişiyi üzecek, yıpratacak bazı haberlerin işareti olarak yorumlanır. Rüya sahibi, bilhassa çevresinde kendisini kıskanan ve arkasından konuşan insanlar tarafından bir haksızlığa uğrayacaktır. Bu durum kişiyi üzecek ve yıpratacaktır. Rüya sahibini, kendisini sınayacağı sancılı günler beklemektedir. Kişinin güçlü ve kararlı tavrı bilhassa iş çevresince rahatsızlık uyandırmaktadır. Eğer kişi rüyasında kuru soğan doğruyorsa bu da küçük çaplı bir düş kırıklığının yaşanacağına delalettir. Uzun zamandır planlanan ve heyecanla beklenen bir iş olumsuz sonuçlanacaktır. Bütün bunlar düşünüldüğünde rüyasında kuru soğan gören kimsenin çevresine karşı oldukça dikkatli davranması gerekir.

Rüyada Soyulmuş Kuru Soğan Görmek Rüyada soyulmuş kuru soğan görmek, rüya sahibinin başta ailesi olmak üzere yakın çevresiyle bu aralar çok fazla vakit geçireceği anlamına gelir. Birlikte geçirilen anlarda aile bağları güçlenecek ve kişi bu durumdan büyük bir haz duyacaktır. Diğer taraftan rüya sahibi kimse, bu süreçte iş hayatında bazı ufak atılımlarda bulunacak ve bu girişimler için etrafından maddi manevi destek görecektir. Uzun zamandır üzerinde yer alan olumsuz ve umutsuz duygular yok olacak, ciddi anlamda ferahlayacaktır. Bu girişimler sayesinde kişi yepyeni insanlarla tanışacak ve bu kişiler onun ufkunu ciddi anlamda açmaya başlayacaktır. Eğer kişi soyulmuş halde bulunan kuru soğanları yememiş ise bu daha da hayırlı olaylara delalettir. Soyulmuş kuru soğanın görülmesi ise genel anlamda şer olarak yorumlanmaktadır. Rüyada Soğan Yemek Bazı kaynaklarda rüyada soğan yemiş olmanın, sağlıklı günlere kapı açacağı söylense de esasen bu rüyanın genel manada olumsuz olarak değerlendirildiği açıktır. Özellikle kuru ya da beyaz soğan başta olmak üzere rüyada kişinin soğan yemesi, etrafında fesat insanların bulunduğuna işarettir. Kişi bugünlerde etrafında olan bitenlerden dolayı sağlıklı düşünemez ve huy değiştirmeye başlar. Kişisel düşünür ve agresif hareket eder. Kişi bu rüyanın görüldüğü dönemde ağır bir bunalımın içine sürüklenebilir. Bu bunalımı yaratan ise çok güvendiği insanların onu hayal kırıklığına uğratmasıdır. Rüya sahibi kimse güvendiği kimselerin kendisini üzmesi neticesinde derin bir acı yaşasa da aile bağlarını kuvvetlendirmek adına güçlü hamleler yapacaktır. Çevresinin açtığı yaraları, ailesine yanaşarak iyileştirmeye çalışacaktır. Kişi anlık hırsların neticesinde sağlıksız kararlar verebilir, rüya sahibi kimsenin bugünlerde kendisini kontrol etmesi ve sakin düşünmesi önemli olacaktır.

Rüyada Yeşil Soğan Görmek Rüyada yeşil soğan görmek, bazen tabir anlamında taze soğan olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Rüyada taze ya da yeşil soğan görmek, uzun zamandır kurulan bir hayale kısa süre içinde kavuşulacağı anlamına gelir. Kişi kısa sürede ekonomik açıdan sınıf atlayacak ve sıkıntılarını arkasında bırakacaktır. Rüyada yeşil soğan görmek, emeğe ve hak edilmiş kazanca yorulabilir. Kişi başarı basamaklarını tırmanmak adına çok büyük emek sarf etmiştir ve bunun karşılığını nihayet alacaktır. Rüya sahibi kimse bu rahat ve konforlu hayata kavuşabilmek adına uzun zamandır çok büyük bedeller ödemiştir. Eğer kişi rüyasında taze soğanı temizliyor ise bu rüya elde edilecek başarının daha da büyük olacağına delalettir. Fakat yeşil soğanların bol miktarda bulunduğu bir tarla rüyaya dahil olmuşsa bu rüya genel anlamda uğursuzluğun bir işareti olarak kabul görür. Aynı şekilde yeşil soğanın rüyada bir kimse tarafından doğranması da pek hayırlı görülmez. Bu, iş yerinde iflasa kadar giden başarısızlık olarak yorumlanır.

Rüyada Kırmızı Soğan Görmek Rüyada soğanı çok farklı biçimleriyle görmek mümkündür. Kırmızı soğan, rüyada sık görülen bir figürdür. Bir kimse eğer rüyasında kırmızı soğan görmüşse yeni arkadaşlık ilişkileri kuracağı ve bu kişilerin kendisine her anlamda faydalı olacağı anlaşılabilir. Uzun zamandır kişinin hayatında olmayan yeniliklerin ve gelişmelerin bu dönemde kendini yoğun bir şekilde göstereceği söylenebilir. Kırmızı soğanların kişi tarafından rüyada toplanması, uzun zamandır edilen bir duanın kabul olacağı anlamına gelmektedir. Eğer rüya sahibi kimse rüyasında kırmızı soğanı bir yerden satın alıyorsa bu durum, arkadaşlıkları arasındaki uyumun çoğalacağına işaret eder. Başarıya giden yolda ona uzun zamandır engel olan bir şeyin bu süreçte ortadan kalkacağı ve kişinin hızla yükseleceği düşünülebilir. Rüyada Birinin Kuru Soğan Verdiğini Görmek Rüyada herhangi bir mekanın içerisinde birinin kuru soğan verdiğini görmek, öncelikle sıhhatli bir yaşamın işaretidir. Fakat diğer yandan da çok uzun zamandır beklenen bir haberin nihayete varmayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi kimsenin dua ederek beklediği bu haber için biraz daha dişini sıkması ve beklemesi gerekir. Eğer kişi sabır gösterirse beklemesine değecek güzel gelişmeler söz konusu olacaktır. Aksi takdirde karamsarlığa girecek ve uzun süre moral bozukluğu yaşayacaktır.