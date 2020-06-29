Rüyada Su Görmek: Suya Girmek, Su İçmek, Zemzem Suyu

Rüyada su görmek, rüyayı gören kişi için hayırlıdır. Rüyayı gören kişinin ferahlamalar yaşayacağına, hayatına bereket geleceğine işaret eder. Su, hayatın kaynağı ve yaşamın sürmesi için gereken temel unsurdur. Her canlı varlık için olmazsa olmaz niteliktedir. Rüyadaki diğer unsurlarla beraber farklı anlamlar kazanmakla beraber, su görmek genel olarak olumlu gelişmelere ve hayra yorulur. Gerçek yaşamda su; bereketi, ferahlamayı, esenliği, bolluğu temsil eder. Hem serinletici hem besleyici hem de temizleyicidir.

Rüyada görülen suyun anlamı, suyun durumuna, rengine, berraklığına göre farklılıklar gösterir. Suyun temizliğine gölge düşüren her türlü çöp ve pislik, olumsuz anlamlar içerebilir.

Rüyada Evin İçinde Su Görmek

Rüyada suyu evin içinde görmek:

O ev ve sahipleri açısından selamet olarak yorumlanır.

Bolluğu ve ferahlamayı ifade eden su, bulunduğu eve de bereket ve arınma getirir.

Rüyadaki evin yaşam dolu olacağına, mevcut sıkıntıların gidip ferah günlerin geleceğine işaret eder.

Rüyada içinde su görülen ev rüyayı gören kişinin kendi evi ise, o kişiye zor gibi görülen işlerinin kolayca hallolacağını, sıkıntıların son bulacağını ifade eder.

Su aynı zamanda temizleyici ve arıtıcı olduğundan evin içinde görülen su, evin sahibinin kurtulmak istediği bir sıkıntıdan ya da borçtan yakın zamanda kurtulacağı müjdesini taşır.

Rüyada Akan Su Görmek

Rüyada akan su görmek:

Ferahlatıcı bir hareketliliğe işaret eder.

Suyun akması bereketin devamlılığına dalalettir.

Bu bereket paranın ve maddi varlığın bereketi olabileceği gibi, yapılan önemli bir işin selametle sonuca ulaşması anlamına da gelebilir.

Akan su gören rüya sahibi hayatında önemli olan bir süreci kolayca atlatacak, işini sonuca ulaştıracaktır.

Rüyasında akan su gören kişi tarla sahibi ise mahsulü bol olacak, evini kiraya vermek istiyorsa kolayca kiracı bulacak, ticaret yapmak isteyen biriyse alışverişinden hayır görecek, imtihana girecek bir öğrenci ise olumlu sonuçlar, başarılar elde edecektir.

Rüyada Bulanık Akan Su Görmek

Rüyada bulanık akan su görmek:

Rüya sahibinin içinden geçtiği sürecin sıkıntılara mal olabileceğine dalalet eder.

Rüyayı gören kişinin işlerini sonuçlandırana kadar bazı sıkıntıları yaşayıp aşması, can sıkıcı söz ve tavırlarla mücadele etmesi gerekecektir.

Suyun saflığı temiz duyguları ve iyi niyeti temsil eder.

Buna karşın suyun bulanık akması iyi niyete gölge düşüren duygu ve düşüncelerin devreye girdiğini gösterir.

Rüyasında bulanık akan su gören kişi olumsuz değerlendirmelere, akıl karıştırıcı laflara, fitne ve fesada karşı dikkatli olmalı, bazı sözlere kulaklarını tıkamalı, tesir altında kalmamaya özen göstermelidir.

Rüyada Siyah Akan Su Görmek

Rüyada akan siyah su görmek:

Rüyayı gören kişinin hayatına bazı olumsuzlukların girmek üzere olduğuna dalalet eder.

Bu kişi, sarsıcı ve rahatsız edici eleştirilere, acı sözlere ve hakaretlere maruz kalabilir.

Moral bozucu söz ve davranışlar kendisine huzursuzluk verecektir.

Ayrıca rüyada görülen siyah akan su, kazanılan paranın şaibeli olduğuna da işaret edebilir.

Haksız elde edilen maddi imkânlar ya da alınıp ödenmemiş borç, rüya sahibine sıkıntı verecektir.

Rüyasında siyah akan su gören kişinin kazancını gözden geçirmesi, ödenmemiş borçlarını ödemesi ve yakınlarının haklarını teslim etmesi gerekecektir.

Rüyada Akarsu Görmek

Rüyada akarsu görmek:

Rüyayı gören kişi için suyun temizliğine bağlı olarak farklı yorumlanır.

Temiz ve berrak akarsu rüyayı görenin yaşamında güzel gelişmeleri haber verir.

Rüyasında temiz akarsu gören kişinin işleri yolunda gider ve tüm engeller ortadan kalkar.

Çevresinden umduğundan daha fazla yardım ve destek görür.

Rüyada kirli ve bulanık akarsu görmek ise beklenmedik bazı aksilikler çıkacağının alametidir.

Bu durumda rüyayı gören kişi önemli kararlar almayı bir süre ertelemeli ve özellikle ekonomik konularda daha ihtiyatlı davranmalıdır.

Kirli akarsu bazı engellerin, kem sözlerin ve dedikoduların işaretidir.

Rüyada Suya Düşmek

Rüyada suya düşmek:

Rüyayı gören kişi için rüyadaki diğer unsurlara bağlı olarak farklı biçimlerde yorumlanabilir.

Bununla beraber genel olarak rüyada suya düşmek bazı beklenmedik, plansız ve hesap edilmemiş gelişmelere delalet eder.

Bu beklenmedik olayların niteliği suyun niteliğine ve düşme biçimine göre yorumlanabilir.

Rüyayı gören kişi temiz ve berrak bir suya yavaşça düştüğünü görüyorsa rahatlatıcı sürprizlerle karşı karşıya kalır.

Rüyasında karanlık ya da kirli suya düşen kişi ise hayati olabilecek bir tehlike atlatır. Bu durumda rüyayı görenin muhtemel tehlikeler konusunda dikkatli olması gerekir.

Rüyada Kendini Suyun İçinde Görmek

Rüyada kendini suyun içinde görmek:

Rüyayı gören kişi için genellikle iyiye yorulur.

Suyun bir yerde bol bulunuşu oradaki bolluğu temsil eder.

Suyun birikmiş olması kısmetin çokluğuna dalalettir. Bu nedenle kendini suyun içinde gören kişi bol kısmete kavuşacak, bolluğun hâkim olduğu bir döneme girecektir.

Kısmetler gelir artışı, büyük ticari kazanç ya da sosyal etkinliğin artması şeklinde olabilir.

Rüyayı gören kişinin kısmetler ayağına gelebilir. Ayrıca rüya sahibi bu dönemi iyi değerlendirmeli, bolluk sürecinden birikim yaparak yararlanmalı, bereketin boşa gitmesine göz yummamalıdır.

Ferahlığı haber veren bu rüya aynı zamanda akılcı ve sorumlu olunması gerektiğine dair bir uyarı da içerir.

Rüyada su görmek ve yüzmek:

Rüyayı gören kişi için hayırlı olaylara dalalet eder.

Rüyayı gören kişi eğer rahat bir şekilde yüzüyor ve suda ilerleyebiliyorsa çok sevinçli gelişmeler yaşayacak, kendisini bekleyen önemli işleri kolayca aşacak demektir.

Rüyasında suda yüzmeye çalışan ancak bir türlü ilerleyemeyen kişi ise yerinde saydığı sıkıntılı günler geçirir.

İşleri ertelenir ya da çabası boşa çıkar. Temiz, güzel bir suda yüzen kişi maddi ferahlığa ulaşır, geçimini kolayca sağlar.

Eğer varsa borçlarını kolaylıkla öder ve tamamlar. Rüyasında suda yüzdüğünü gören kişi samimi çabalarının meyvelerini mutlaka toplar.

Rüyada Su Görmek ve Islanmak

Rüyada su görmek ve ıslanmak:

Rüyayı gören kişi için çok hayırlı gelişmeleri haber verir.

Bolluk ve arınma ifade eden su, büyük bir nimettir.Rüyasında gördüğü su ile ıslanan kişi etrafındaki nimetlerden yararlanır ve özellikle maddi kazanımlar elde eder.

İşinde ve ticaretinde karlı bir süreç geçirir. Teşebbüs ettiği ve sonuç beklediği konularda başarıya ulaşır.

Rüyada su görüp ıslanan kişi önemli insanların dikkatini çeker ve övgülerini alır.

Takdir görür ve teşekkür alır. İşinde terfi etmesi ve ücretinin artması mümkündür.

Rüyada Su Görmek ve İçmemek

Rüyada su görmek ve içmemek:

Rüyayı gören kişi için fark etmediği önemli fırsatlara işaret eder.

Rüyayı gören kişi ön yargılı davrandığı için etrafındaki imkanları tam olarak göremez ve bazı işlerini ihmal eder.

Kısmetinde olan kazançları kendi ihmalinden ötürü değerlendiremez.

Rüyasında su görüp de içmeyen kişinin aşırı tutumlu hatta cimri olması muhtemeldir.

Rüyasındaki suyu içmeyen kişi aşırı ihtiyatlı davranır ve korkularına yenilir.

Ayrıca bu kişinin önyargılarından kurtulması, kendisine uzanan yardım ellerini görmesi gerekir.

Rüyada Ateş ve Su Görmek

Rüyada ateş ve su görmek:

Rüyayı gören kişi için çeşitli ihtimallerin bir arada bulunduğuna işaret eder.

Rüyayı gören kişi bazı tehlike ve risklerle karşılaştığı gibi fırsatlarla da karşılaşır.

Bu rüya kişinin gözü kara ve cesur karakterli olduğunu gösterir.

Rüyayı gören kişinin bazı düşmanları olduğu ve hakkında kötülük düşündükleri söylenebilir.

Buna karşın kişi imkanlarını doğru değerlendirirse bu kötülükleri aşmayı başarır ve düşmanlarının çabalarını boşa çıkarır.

Rüyada Mağara İçinde Su Görmek

Rüyada mağara içinde su görmek: