Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Hayırlı olarak rüyalardan biri olan tırnak kesmek, güzel haberlere delalet olarak kabul edilir. Sıkıntıların sona ermesi anlamına gelen rüyada tırnak kesmek, aynı zamanda düşmanlara karşı elde edilen zafer olarak da tabir edilir. Rüyada tırnak kesmek tabirleri, kesilen tırnağın durumuna göre değişebilir. Kirli, mantarlı, temiz tırnak kesmek, tırnak eti kesmek, el tırnağı veya ayak tırnağı kesmek, kendi tırnağını ya da başkasının tırnağını kestiğini görmek ve buna benzer şekilde olan tırnak kesmek ile ilgili rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA TIRNAK KESMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada tırnak kesmek, Güç ve kuvvet sahibi olmaya, düşmanı yenip zafer elde etmeye, hayırlı olaylar ile karşılaşmaya, hayır işlerinde bulunmaya, temiz amele, zor çözülecek olan bir sıkıntının son bulacağına, rahatlamaya, uzun zamandır üzüntü yaratan durumlardan kurtulup huzura ermeye, yeni başlangıçlara ve temiz hayata işaret eder. Rüyada tırnak kesmek, rüyayı gören kişinin, geçmişte yaşadığı ve kendisine her gün biraz daha acı ve rahatsızlık veren olaylardan ya da durumlardan kurtulup en kısa sürede yaşanan ve üzerinde çok büyük iz bırakan olayları unutup hayatına devam edeceğine delalet edilir.

Rüyada tırnak kesmek hakkında yapılan genel yorumlarda güç ve kuvvet simgelenmiştir. Kesilen tırnakla ilgili olarak güç ve kuvvet dışında, düşmanla olan mücadele hakkında da yorumlar bulunmaktadır. Düşmanla girişilen rekabette galibiyete işaret eden bu rüya, genel anlamda bakıldığında olumlu olarak değerlendirilebilir. Burada düşmanla olan ilişki her ne kadar hoş olmasa da galibiyet almak, muhtemel sorunların önüne geçecektir. Hayatınızda size sıkıntı veren, bulunduğunuz ortamda sorunlar çıkaran kişiler, görülen bu rüya ile uzaklaşmaya başlayacak şeklinde düşünülebilir. RÜYADA TIRNAK ETİ KESMEK Rüyada tırnak eti kesmek çok büyük başarılar ve kazançlar elde edeceğine, sıkıntılarını bir köşeye atacağına, yeteneklerini çok daha göze çarpacak şekilde ortaya koyma fırsatı bulacağına, doğru kararlar alarak iş hayatında değişiklikler yapacağına, mesleki başarı yakalamak adına pek çok kursa katılacağına, kurtuluşu yakalayacağına, hayatının bu sayede güzelleşeceğine, yağmur yağmamasına, yükseleceğine, atılım yapacağına, eğitim aldığı branşa ve yeteneklerine göre bir işe gireceğine yorulmaktadır.

RÜYADA KİRLİ TIRNAK KESMEK Rüyada kirli tırnak kesmek çarelere kavuşacağına, kendisine akıl veren aile büyüklerini dinlememesi veya aşırı inatçı yapısı yüzünden kendi bildiğini okuması ile de geleceğine dair yanlış kararlar almasının cezasını çekeceğine, bir sebeple kazanılabilecek büyük bir başarının önünün kapanacağına, kişinin daha mutsuz, sıkıntılı bir geleceğe sahip olacağına, moralinin ve keyfinin yerine geleceğine, dileklerinin ve hayallerinin hayırlısıyla gerçekleşeceğine, uğranacak maddi zararlardan ötürü sıkıntıya düşüleceğine, büyük üzüntü verecek olayların yaşanacağına, sıkıntıların çözüme ulaşacağına, endişelerin son bulacağına, üzüntülerin en kısa sürede geçeceğine tabir olunur. RÜYADA MANTARLI TIRNAK KESMEK Rüyada mantarlı tırnak kesmek kavgalara tutuşacaklarına, yollarını ayrıma kararı alacaklarına ve aralarına nefret gireceğine, büyük hatalar yapacağına, sıkıntı çekilen olayların kısa süre içinde çok sorun yaratacağına, o işin tüm risklerini göze alacağına, elini attığı işleri istediği şekilde nihayetlendireceğine, gözünde ve içinde hiçbir şeyin kalmayacağına, girdiği işlerde zorluk çekeceğine, huzurlu ve mutlu olunacağına, hayırlı adımlar atılması sayesinde büyük kazançlar elde edileceğine alamet etmektedir.

Rüyada mantarlı tırnak kesmek; ailesinden, evlatlarından ve çevresindeki kişilerden yana hayır bulacağına, dini inancını tam olarak yaşamak için kişinin sürekli araştırma yapacağına, dini bütün, inancı kuvvetli kimselerle ahbaplık edeceğine işarettir. Rüyada mantarlı tırnak zenginlik ve güzellik içinde bir hayat geçireceğine, arkadaşlardan birinin sıkıntı yaratacağına, haneye bazı kötü niyetli kişilerin gireceğine alamet etmektedir. Rüyada mantarlı tırnak görmek kardeşlerin birlikte bir iş kuracağına, hayallerine en kısa süre içerisinde kavuşacağına yorulmaktadır. RÜYADA MAKASLA TIRNAK KESMEK Rüyada makasla tırnak kesmek bir daha da hayatı boyunca bu imkânı elde edemeyeceğine, başarılarının artacağına, işlerinin hafifleyeceğine, çektiği zahmetin ve zorluğun biteceğine, yaptığı işte büyük bir makama sahip olacağına, zorlu bir rakibin yenilgiye uğratılacağına, hayırlı bir kişi ile evlilik konusunda adım atılacağına, hasretin biteceğine, gösterilecek olan sabır ve azim ile bu işten çok iyi kazanç elde edileceğine, maddi ve manevi açıdan zorluklarla karşılaşılacağına, tartışmalı durumlara düşüleceğine, toplum içindeki yerin değerleneceğine ve itibarın da artacağına, yardım ettiği kişilerden ihanet göreceğine, çok büyük bir tartışmanın ortasında kalacağına alamet eder.

Rüyada makasla tırnak kesmek çok büyük ve kötü durumlardan zarar görmeden çıkacağına, hiç yapmak istemediği bir şey yapacağına ve bu durumdan pişman olmasına rağmen işleri yoluna sokmak istediği için devam edeceğine inanılır. TIRNAK KESMEKLE ALAKALI DEĞİŞİK RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Gece Tırnak Kesmek Hayra alamet değildir ve neredeyse sonuna gelinen bir işin bozulacağını bildirir. Özellikle son anda evliliklerin bozulmasına veya nikahtan dönülecek olmaya yorumlanan rüya, kişinin biriktirdiği sorunları bir anda ortaya koymasıyla yaşanacak bir krizin de işaretidir. Rüyada Gündüz Tırnak Kesmek İlme duyulan merakın ve kişinin ibadetlerinde her zaman dikkatli olduğunun, kendisine, nefsine, arzularına hakim olmasıyla tanındığının işaretidir. Rüya sahibi, haline ve sahip olduğu her şeye her zaman şükrederek gününe başladığı gibi, aynı zamanda ailesini ve sevdiklerini ihmal etmez. Çevresine saygılı, yaptığı işi hakkıyla yerine getiren, hak yemeyen, helal lokma yiyen biri olunduğunu da bildirir. Rüyada Camide Tırnak Kesmek Rüya sahibine hayatında hiç unutamayacağı meseller anlatan, örnekler veren ve hayatını tamamen değiştirmesi için yardımcı olan ulema birinin varlığına yorumlanır. Yaşça kişiden büyük bu insan sayesinde içindeki imanı daha da güçlendirecek olan rüya sahibinin dinine uygun şekilde yaşayacağının tabiridir.

Rüyada Annenin Tırnağını Kesmek Cennetin annelerin ayağının altında olduğuna inanan rüya sahibinin, hayattayken annesine ve diğer aile büyüklerine en iyi şekilde muamele yaptığını, asla onları üzmediğini, isteklerini yerine getirdiği gibi, bolca hayır dualarını aldığını, iyi bir evlat, vicdanlı biri olarak işlerinin de her daim yolunda gideceğini delalet eder. Rüyada El Tırnaklarını Kesmek Yapılacak işte veya çalışılan alanda temiz bir kariyer elde etmek, yalandan uzak durulduğu gibi, kişilikten ödün vermeden, doğru bildiklerinden şaşmadan hareket edecek olmanın da tabiridir. Rüyada Ayak Tırnaklarını Kesmek Bir yolculuktan vazgeçecek olan rüya sahibinin aynı zamanda işiyle ilgili bir değişiklik yapmayı da kafasına koyduğuna, henüz kimseyle paylaşmasa bile, düşüncelerini harekete geçirmek için bazı girişimlerde bulunduğunu bildirir. Rüyada Bir Hayvanın Tırnaklarını Kesmek Her canlıya sevgiyle yaklaşmak, vicdanını çok önemsemek ve kimsenin ahını almamaya özen göstermek demektir. Günah işlemekten korkan rüya sahibinin gerçek anlamda iyi ve örnek biri olarak yaşadığına, bundan sonraki yaşamında da çizgisini bozmadan ilerleyeceğini bildirirken, ahiret hayatının da güzel olacağını, sevapların çokluğuyla kişinin Allah’ın sevdiği kullarından olduğunu ifade eder.

Rüyada Tırnaklarını Keserken Kanatmak Duygularda aşırıya kaçmak, ruhunu huzura kavuşturmak isterken aşırı derecede yalnız kalmak manasına gelir. Kişinin okumaya olan düşkünlüğüne, ilim peşinde koştuğuna ve bu uğurda çok çaba harcadığına, çektiği acılara, üzüntülere de kendini geliştirmek adına katlandığına yorumlanır. Rüyada Ojeli Tırnak Kesmek Değişim yaşanacağını bildiren rüya, yaşamda bazı detayların kişi için önemli olacağına, kendi gelişimini bambaşka bir yöne taşıyacağına, aldığı kararları ailesine sunarak onların da fikirlerini alacağına alamet eder. Bayanlar için kapanmak, ibadete başlamak anlamına gelirken, yaşlı kimseler için umre yolcuğu yaparak, uhrevi hayatı yüceltmek manasındadır. Rüyada Tırnaklarını Dipten Kesmek Bir hata nedeniyle sevdiklerini üzen kişinin sürekli olarak kendisini suçlayacağını ve bu şekilde devam ederken psikolojisini de bozacağını bildirir. Rüyada Eşinin Tırnaklarını Kesmek Hayırlı evliliklere, kişiye hastalıkta da, sağlıkta da aynı ilgi ve sevgiyle bakacak, her zorlukta yanından ayrılmayacak, tatlı dilli, iyi kalpli bir eşe sahip olunacağını tabir eder.

Rüyada Evde Tırnak Kesmek Ailede herkesin Allah sevgisiyle dolu olduğunu, ev huzurunun sebebinin kişilerin iman güçlerinde saklı olduğunu, temiz ahlaka sahip olmanın erdemiyle hareket eden rüya sahibinin keder yüzü görmeyeceğini işaret eder. Rüyada Sokakta Tırnak Kesmek Öğretmenlik mesleğini seçmek veya kendini başka insanların eğitimlerine adamak anlamındadır. Kişi kaç yaşında olursa olsun, insanlara doğru yolu göstermek için didinecek demektir. Rüyada Bahçede Tırnak Kesmek Alçak gönüllü bir yaşam sürdüren rüya sahibinin, ilerleyen yıllarda rızkında ciddi artışlar olacağına, eline geçecek para sayesinde başkalarına da yardımlarda bulunup, huzur içinde yaşayacağına, kimseye muhtaç olmadan, ağız tadıyla geçireceği yaşlılığına alamettir. Rüyada bıçakla tırnak kesmek Rüyada bıçakla tırnak kesmek ailesi içindeki tatsızlıkların yerini sevince ve mutluluğa bırakacağına, sorunlarına bir yenisinin daha ekleneceğine, büyük kazançlar elde edileceğine, iş konusunda çok büyük arzuları olan rüya sahibinin, kendi işine kavuşacağına, kalp kırıklığı ve hayal kırıklığı yaşanacağına ve sıkıntı çekileceğine, günahların affedilmesine, hatalardan tövbe etmeye, hastalığının yakın zamanda şifa bulacağına, sıkıntılarını ve sorunlarını bu sayede atlatacağına, çok hayırlı bir işe girip kazandığı başarılar sayesinde çok büyük terfi edeceğine, büyük düşüneceğine alamet etmektedir.

Rüyada tırnak makası almak girişilen tüm işlerde başarı üstüne başarı kazanılacağına, bu gelişmelerin vesile olması sayesinde çok iyi yerlere gelerek çok büyük hayır işlerinin gerçekleştirileceğine, hayatının en büyük fırsatını elde edeceğine ve bu sayede kolay kolay kimseye nasip olmayacak kadar lüks ve güzel bir hayat yaşayacağına delalet etmektedir. Rüyada Arkadaşının Tırnağını Kesmek Derdi olan ve kendini çok sıkıntıda hisseden, çıkış yolu bulamayan, morali bozuk bir yakına yardımcı olmak, onun hayatını kolaylaştırmak suretiyle kendi maneviyatını da güçlendirmek demektir. Kişinin kendisine yapılan eleştirilerden pay çıkardığını ve asla kimseye gocunmadığını, alçak gönüllü biri olduğunu da tabir eder. Rüyada Kardeşin Tırnağını Kesmek Ailevi meseleleri kimseye anlatmayan rüya sahibinin, sorunları çözmek adına tüm sorumluluğu üstleneceğini ve yüzünü kara çıkarmadan her işi başarıyla halledeceğini bildirir. Rüyada başkası tarafından tırnağı kesmek Rüyada başkası tarafından tırnağı kesmek büyük zorluklar çekerek ödenen borçların yakın bir zaman içinde biteceğine ve hayırlı bazı kişiler ile tanışıp iş hayatında hiç umulmadık ve hayal edilmedik mevkiler ve başarılar ile karşılaşacağına, çok büyük bir aile gibi hareket edileceğine, sürekli herhangi bir kazanç getirmeyecek işler ile uğraşacağına, sorunlarından bazılarını hızlı bir şekilde çözeceğine, sorunların, sıkıntıların ve musibetlerin çözüme kavuşacağına, duyacağı bazı sözler sayesinde kafasındaki taşların yerine oturacağına, büyük firmalardan mevki ve makam içeren iş teklifleri alınacağına, yapılan çalışmalar ve ortaya konulacak projeler sayesinde büyük kazançlar elde edileceğine tabir olunur.

Rüyada bir başkasının tırnağını kesmek Rüyada bir başkasının tırnağını kesmek işlerinin gerileyeceğine, kar getiren işyerinin edilen zararın düzeltilmesi için alınan borç yüzünden çok büyük sorun yaratacağına, bütün malını mülkünü varını yoğunu harcayabileceğine, elinin darlıktan kurtulacağına, sıkıntıların ve umutsuzluğun sona ereceğine, sorunların son bulacağına, yaşanan sıkıntıların sona ereceğine, çok büyük zararlara uğrayacağına, eline geçen bütün fırsatları işi konusunda değerlendireceğine, yeni girişimlerde bulunacağına ve gelirinin arttırmak için atılıma geçeceğine rivayet etmektedir. Rüyada başkasının ayak tırnağını kesmek Rüyada başkasının ayak tırnağını kesmek eğitimle ilgili karşılaşılan bir fırsatın değerlendirileceğine, iyi sonuçlanacağı düşünülen durumların tersine neticeleneceğine, hem aile hayatında hem iş hayatında hayırlı olayların yaşanacağına, kısa süre içinde büyük gelişmeler kaydedileceğine, gireceği bazı çalışmalarda çok büyük başarılar elde edeceğine, ana baba duaları sayesinde hayat içerisinde hem çok saygın ve hem sözü geçen bir kişi olunacağına, iş dünyasında iyi bir yere gelineceğine, neredeyse kahrolacağına, bolluğun ve verimin de artacağına, zora girmiş bir işin düze çıkacağına, kısa süre içinde meydana gelen istenmeyen bir olayın mutlu bir şekilde sona ereceğine delalet eder.