Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek, rüyayı gören kişinin, geçmişte yaşadığı ve kendisine her gün biraz daha acı ve rahatsızlık veren olaylardan ya da durumlardan kurtulup en kısa sürede yaşanan ve üzerinde çok büyük iz bırakan olayları unutup hayatına devam edeceğine delalet edilir.

Rüyada tırnak kesmek hakkında yapılan genel yorumlarda güç ve kuvvet simgelenmiştir. Kesilen tırnakla ilgili olarak güç ve kuvvet dışında, düşmanla olan mücadele hakkında da yorumlar bulunmaktadır. Düşmanla girişilen rekabette galibiyete işaret eden bu rüya, genel anlamda bakıldığında olumlu olarak değerlendirilebilir. Burada düşmanla olan ilişki her ne kadar hoş olmasa da galibiyet almak, muhtemel sorunların önüne geçecektir. Hayatınızda size sıkıntı veren, bulunduğunuz ortamda sorunlar çıkaran kişiler, görülen bu rüya ile uzaklaşmaya başlayacak şeklinde düşünülebilir.

Rüyada makasla tırnak kesmek çok büyük ve kötü durumlardan zarar görmeden çıkacağına, hiç yapmak istemediği bir şey yapacağına ve bu durumdan pişman olmasına rağmen işleri yoluna sokmak istediği için devam edeceğine inanılır.

TIRNAK KESMEKLE ALAKALI DEĞİŞİK RÜYALARIN TABİRLERİ

Rüyada Gece Tırnak Kesmek

Hayra alamet değildir ve neredeyse sonuna gelinen bir işin bozulacağını bildirir. Özellikle son anda evliliklerin bozulmasına veya nikahtan dönülecek olmaya yorumlanan rüya, kişinin biriktirdiği sorunları bir anda ortaya koymasıyla yaşanacak bir krizin de işaretidir.

Rüyada Gündüz Tırnak Kesmek

İlme duyulan merakın ve kişinin ibadetlerinde her zaman dikkatli olduğunun, kendisine, nefsine, arzularına hakim olmasıyla tanındığının işaretidir. Rüya sahibi, haline ve sahip olduğu her şeye her zaman şükrederek gününe başladığı gibi, aynı zamanda ailesini ve sevdiklerini ihmal etmez. Çevresine saygılı, yaptığı işi hakkıyla yerine getiren, hak yemeyen, helal lokma yiyen biri olunduğunu da bildirir.

Rüyada Camide Tırnak Kesmek

Rüya sahibine hayatında hiç unutamayacağı meseller anlatan, örnekler veren ve hayatını tamamen değiştirmesi için yardımcı olan ulema birinin varlığına yorumlanır. Yaşça kişiden büyük bu insan sayesinde içindeki imanı daha da güçlendirecek olan rüya sahibinin dinine uygun şekilde yaşayacağının tabiridir.