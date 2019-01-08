Rüyada yağmur yağması ne demek? Rüyada yağmur yağması ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada yağmur yağması hayırlı mıdır yoksa kötü şeylerin habercisi midir? Bereket olarak kabul edilen yağmur ancak bir yere kısa sürede aşırı derecede yağdığında sıkıntılara, felaketlere yol açmaktadır. O zaman rüyada yağmur yağması ne demektir? Hayatınızda bereket artacak mı yoksa sizi bir dert seli mi bekliyor? Bu soruların cevabını alabilmeniz için rüyada yağmur yağması ve yağan yağmurdan ıslanmak, yağmurda yıldırım düşmesi gibi ilgili rüya tabirlerini bir araya getirdik.
Doğanın can suyu olan yağmur yağması rüyada da hayırlı bir vakadır. Rüyayı gören kişi için kurtuluşu ve şifayı simgeler. Rüyasında yağmur yağdığını gören kişi, içinde bulunduğu kötü halden kurtulacak, rahatladığını ve içinin huzurla dolduğunu hissedecek demektir. Rüyada yağmur kişinin hayatındaki sıkıntıları, şansızlığı ve kısmetsizliği alıp götürür ve insanın içini temizler.
Rüyada yağan yağmurda ıslanmak, iş hayatında uzun zamandan beri devam eden kısmetsizliğin sona ereceğine, yaşanan para sıkıntılarının son bulacağına ve rüya sahibinin evine ve iş yerine bereket yağacağına işaret eder. Belirtileri epey bir zamandır görüldüğü halde doktorların yeni fark ettiği bir hastalığın iyileşeceğine de yorumlanır.
Rüyada yağmur yağması ve yıldırım düşmesi, güzel gelişmeler yaşanacağına, iyi işler yapılacağına, ferahlığa çıkılacağına ancak bu iyi durumu çekemeyen kişilerin kötü sözlerine ve iftiralarına maruz kalınacağına işaret eder.
Rüyada Yağmur Yağması - Diyanet
Rüyada yağmur görmek, bolluk ve berekete elde edilen kazançlara, nasip ve kısmet kapısının açılmasına yorumlanır. Bu rüyayı gören kişiler nasiplerini helal yollarla vakıf kılarak hayırların en güzeline layık olurlar.
Rüyada Her Yere Yağmur Yağması
Rüyada her yere yağmur yağıp bir yerin bile boş kalmadığını görmeniz, o beldeye Allah tarafından verilecek ve herkese ulaşacak rahmete, berekete ve mağfirete işarettir. Bu rüya kişinin yaşadığı toplumda bulunan iyi insanlara ve onların yüzü suyu hürmetine herkese ulaşacak iyiliklere yorulabilmektedir.
Rüyada Sağanak Yağmur Yağması
Rüyada yağan sağanak yağmur o senenin bolluk, bereket ve ucuzlukla geçeceğinin göstergesidir. Bu rüya, gören kişi ve ailesi için büyük bir kısmete ve o sene için yaşayacakları mutluluk ve rahatlığa; rüya sahibinin her çalışmasında başarılı olmasına ve o yıl için her girişiminde kar elde etmesine yorulmaktadır.
Rüyada Yağmurun Sadece Bir Yere Yağması
Rüyada yağmurun tüm her yere değil de sadece bir bölgeye yağdığını görmek, o yere bir kişinin gelip zulmetmesine ve orada bulunan kişilere kötülük düşünmesine işarettir. Eğer yağmur yapan bölge tanınıyorsa bazen de bu rüya o yörede yaşanacak güzel hadiselere, insanların bolluk ve bereket içinde bir dönem geçirmelerine veya o yerden çıkacak büyük bir zata da yorulabilmektedir.
Rüyada Rüzgarla Birlikte Yağmur Yağması
Rüyada rüzgarla birlikte yağmur yağdığını gören kişi, geçimini helal yollardan ve güzel bir şekilde sağlar. Bu rüya, sizin için oldukça hayırlı ve güzeldir. Hayatınız boyunca sıkıntı çekmeden yaşayacağınıza, yaşadığınız problemlerden kurtulup ferah ve iyi bir yaşam süreceğinize, özellikle maddi konularda rahatlayacağınıza delalet eder.
Rüyada Yağmur Altında Kalmak
Rüyasında yağmur altında kalan kimsenin başına oldukça güzel, talihli ve bereketli olaylar gelir. Bu rüya, sizin için güzel ve hayırlı bir şekilde yorumlanabilecek bir rüyadır. Gönül ferahlığına, mutluluğa, sıkıntılardan kurtulmaya ve her anlamda rahatlamaya yorulmaktadır.
Rüyada Yağmurun Sadece Kendi Evine Yağdığını Görmek
Bu rüya o ev halkının çok hayırlı, talihli ve güzel bir sene geçireceğine ve her anlamda rahmetin ve bereketin kendilerini kuşatacağına işarettir. Böyle bir rüya gören kimse, ailesi ile birlikte güzel bir yaşam geçirir. Bazen de bu rüya o ev içinde yaşayanların hayırlı ve iyi insanlar olduğuna, Allah katında sevilen kişiler olup hem dünya hem de ahiret yaşamında birçok nimete kavuşacaklarına işarettir.
Rüyada Yağmurun Çiselemesi
Rüyada yağmurun yavaş yavaş, çiseleyerek yağması, hastalıktan şifa bulmaya, sıkıntıların gitmesine işarettir. Bu rüya genellikle rahatsızlığı bulunan, çeşitli problemlerle yüzleşmek zorunda kalan insanlar için her türlü sıkıntılardan kurtulup ferahlamaya ve rahata ermeye işarettir. Eğer yağmur kendi mahallesinde veya kendi evi üzerinde çiseliyorsa, o evde yaşayan veya o mahallede bulunan herkese toptan bir hayır ulaşır.
Rüyada Yağmurun Yavaş Yağması
Rüyada yağmurun yavaş yağması, hızlı ve şiddetli bir şekilde yağmasından daha iyidir. Bu rüya kişinin ahlakının iyi olduğunun ve insanlar arasında sevilen sayılan bir kişiliği olduğunun göstergesidir. Bu rüya tüm sıkıntılardan kurtuluştur. Bu sıkıntılar hastalık, maddiyat gibi dünyevi işler olduğu gibi; gönül sıkıntısı gibi manevi yönlerden de olabilmektedir.
Rüyada Yağmurlu Havada Yürümek
Rüyada yağmurlu havada yürümek; dert ve sıkıntılarınızın geride kalıp endişe dolu günlerinizin geride kalacağına Allah tarafından gelecek olan kısmetler ile hayatınızın bollaşacağı na, uzun zamandır çektiğiniz maddi ve manevi sıkıntılarınızın son bulup refaha ereceğinize, hayatınızın bir anda değişip yüzünüzün güleceğine yorumlanır.
Rüyada Evin İçine Yağmur Yağması
Rüyada evin içinde yağmur yağması; hane içinde bolluğun bereketin hiç eksik olmayıp rahmetin ve bereketin haneyi kuşatacağına, yakın zaman da müjdeli bir haber alıp çok sevdiğiniz değer verdiğiniz bir yakınınızla bir araya gelmeye, özlemini duyduğunuz işleri gerçekleştirip bu alanda başarıyı elde edeceğinize delalet edilir.
Rüyada Çamurlu Yağmur Suyu Görmek
Rüyada çamurlu yağmur suyu görmek; görülen çamurlu yağmur hastalıklara ve sıkıntılara işaret eder. Bu rüyayı gören kimseler geçirdiği rahatsızlık yüzünden iş hayatında bir süre uzak durarak kendi köşesine çekilip hayatın sıkıntı ve stresinden belli bir süre uzak kalır.
Rüyada Yağmur Yağarken Şemsi’ye Açmak
Rüyada yağmur yağarken şemsiye açmak; çok dikkat edilmesi gereken kişiye mesaj içerikli olarak gösterilen rüya sembolü olup kişinin yaptığı her işte temkinli davranmasına, duygularını bir kenara bırakıp aklı ve mantığıyla hareket etmesine, dost gibi görülüp hanesine sürekli girip çıkan kişilere karşı duyarlı olmasına işaret edilir.
Rüyada Denizde Yüzerken Yağmur Yağması
Rüyada denizde yüzerken yağmur yağması, kişi için çok hayırlı olan bu rüya gören kişinin ticari anlamda büyümesine vesile olacak önemli adımlara imza atarak kısa sürede birçok mal varlığına sahip olacağına yorumlanır. Rüyada denizde yüzerken yağmur yağması bazen de bol nasibe, iş hayatınızda büyümeye, kurulan ortaklıklara tabir edilir.
Rüyada Yağmur Yağması ve Şimşek Çakması
Rüyada yağmur yağması ve şimşek çakması, rüya sahibinin hayatını mutsuz kılacak kimselerin varlığına işaret eden bu rüya kişinin mutsuz olmasına sebep verecek olayların içine düşerek hayatını renksiz hale getireceğine yorumlanır. Rüyada yağmur yağması ve şimşek çakması bazen de yapılan uzun vadeli yatırımlara, kazançların doğru yönde değerli kılınmasına ifade edilir.
Rüyada Bulanık Yağmur Yağması
Rüyada bulanık yağmur yağması bela, musibet gibi sıkıntılı işlere veya kişiye ulaşacak bir üzüntü haline işarettir. Bulanık yağmur bazen de bir toplumda çıkacak fitnelere, kötü niyetli insanların halk arasında çeşitli söylentiler çıkarıp insanları birbirlerine düşürmelerine bazen de günah işlemeye ve insanlara sıkıntı vermeye işarettir.
Rüyada Yağmurun Altında Şarkı Söylemek
Rüyada yağmur yağarken şarkı söyleyen kişi şan ve şöhret kazanır. Bu şöhret kişiye hayırlı kapılar açar ve insanların tanıdığı meşhur birisi haline gelir. Yağmur altında şarkı söylemek bazen de doğru yolda bulunmaya ve hareketleri ile insanların ilgisini çekmeye de yorulabilmektedir.
Rüyada Yağmur ve Sel Görmek
Rüyada yağmur ve sel görmek, bu rüya kişinin başına gelecek olan üzücü olaylardan dolayı son derece rahatsızlık duyarak kazançlarını kaybedecek zorluklar içine gireceğine yorumlanır. Rüyada yağmur suyu ve sel görmek, elinizdeki mal varlığını kaybetmeye, sıfırı tüketmeye, yaşayacağınız üzücü olaylara tabir edilir.
Rüyada Yağmur Suyu İçmek
Rüyada yağmur suyu içmek, yağmur suyu içmek her ne kadar hayra işaret olsa da bu rüya yağmur suyunun temizliğine ya da kirli oluşuna göre farklı anlamlar da ifade edilir. Rüyada bulanık yağmur suyu içmek, yaşanacak sağlık sorunlarına, kazanç kapılarından uzak durmaya, temiz berrak yağmur suyu içmek, ise nasip ve kısmete, hoş sohbetlere, kurulacak güzel dostluklara işaret eder.
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