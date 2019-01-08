Rüyada yağmur yağması ne demek? Rüyada yağmur yağması ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada yağmur yağması hayırlı mıdır yoksa kötü şeylerin habercisi midir? Bereket olarak kabul edilen yağmur ancak bir yere kısa sürede aşırı derecede yağdığında sıkıntılara, felaketlere yol açmaktadır. O zaman rüyada yağmur yağması ne demektir? Hayatınızda bereket artacak mı yoksa sizi bir dert seli mi bekliyor? Bu soruların cevabını alabilmeniz için rüyada yağmur yağması ve yağan yağmurdan ıslanmak, yağmurda yıldırım düşmesi gibi ilgili rüya tabirlerini bir araya getirdik. RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI Doğanın can suyu olan yağmur yağması rüyada da hayırlı bir vakadır. Rüyayı gören kişi için kurtuluşu ve şifayı simgeler. Rüyasında yağmur yağdığını gören kişi, içinde bulunduğu kötü halden kurtulacak, rahatladığını ve içinin huzurla dolduğunu hissedecek demektir. Rüyada yağmur kişinin hayatındaki sıkıntıları, şansızlığı ve kısmetsizliği alıp götürür ve insanın içini temizler. RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI VE ISLANMAK Rüyada yağan yağmurda ıslanmak, iş hayatında uzun zamandan beri devam eden kısmetsizliğin sona ereceğine, yaşanan para sıkıntılarının son bulacağına ve rüya sahibinin evine ve iş yerine bereket yağacağına işaret eder. Belirtileri epey bir zamandır görüldüğü halde doktorların yeni fark ettiği bir hastalığın iyileşeceğine de yorumlanır.

RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI VE YILDIRIM DÜŞMESİ Rüyada yağmur yağması ve yıldırım düşmesi, güzel gelişmeler yaşanacağına, iyi işler yapılacağına, ferahlığa çıkılacağına ancak bu iyi durumu çekemeyen kişilerin kötü sözlerine ve iftiralarına maruz kalınacağına işaret eder. RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Yağmur Yağması - Diyanet

Rüyada yağmur görmek, bolluk ve berekete elde edilen kazançlara, nasip ve kısmet kapısının açılmasına yorumlanır. Bu rüyayı gören kişiler nasiplerini helal yollarla vakıf kılarak hayırların en güzeline layık olurlar. Rüyada Her Yere Yağmur Yağması

Rüyada her yere yağmur yağıp bir yerin bile boş kalmadığını görmeniz, o beldeye Allah tarafından verilecek ve herkese ulaşacak rahmete, berekete ve mağfirete işarettir. Bu rüya kişinin yaşadığı toplumda bulunan iyi insanlara ve onların yüzü suyu hürmetine herkese ulaşacak iyiliklere yorulabilmektedir. Rüyada Sağanak Yağmur Yağması

Rüyada yağan sağanak yağmur o senenin bolluk, bereket ve ucuzlukla geçeceğinin göstergesidir. Bu rüya, gören kişi ve ailesi için büyük bir kısmete ve o sene için yaşayacakları mutluluk ve rahatlığa; rüya sahibinin her çalışmasında başarılı olmasına ve o yıl için her girişiminde kar elde etmesine yorulmaktadır.

Rüyada Yağmurun Sadece Bir Yere Yağması

Rüyada yağmurun tüm her yere değil de sadece bir bölgeye yağdığını görmek, o yere bir kişinin gelip zulmetmesine ve orada bulunan kişilere kötülük düşünmesine işarettir. Eğer yağmur yapan bölge tanınıyorsa bazen de bu rüya o yörede yaşanacak güzel hadiselere, insanların bolluk ve bereket içinde bir dönem geçirmelerine veya o yerden çıkacak büyük bir zata da yorulabilmektedir. Rüyada Rüzgarla Birlikte Yağmur Yağması

Rüyada rüzgarla birlikte yağmur yağdığını gören kişi, geçimini helal yollardan ve güzel bir şekilde sağlar. Bu rüya, sizin için oldukça hayırlı ve güzeldir. Hayatınız boyunca sıkıntı çekmeden yaşayacağınıza, yaşadığınız problemlerden kurtulup ferah ve iyi bir yaşam süreceğinize, özellikle maddi konularda rahatlayacağınıza delalet eder. Rüyada Yağmur Altında Kalmak

Rüyasında yağmur altında kalan kimsenin başına oldukça güzel, talihli ve bereketli olaylar gelir. Bu rüya, sizin için güzel ve hayırlı bir şekilde yorumlanabilecek bir rüyadır. Gönül ferahlığına, mutluluğa, sıkıntılardan kurtulmaya ve her anlamda rahatlamaya yorulmaktadır.

Rüyada Yağmurun Sadece Kendi Evine Yağdığını Görmek

Bu rüya o ev halkının çok hayırlı, talihli ve güzel bir sene geçireceğine ve her anlamda rahmetin ve bereketin kendilerini kuşatacağına işarettir. Böyle bir rüya gören kimse, ailesi ile birlikte güzel bir yaşam geçirir. Bazen de bu rüya o ev içinde yaşayanların hayırlı ve iyi insanlar olduğuna, Allah katında sevilen kişiler olup hem dünya hem de ahiret yaşamında birçok nimete kavuşacaklarına işarettir. Rüyada Yağmurun Çiselemesi

Rüyada yağmurun yavaş yavaş, çiseleyerek yağması, hastalıktan şifa bulmaya, sıkıntıların gitmesine işarettir. Bu rüya genellikle rahatsızlığı bulunan, çeşitli problemlerle yüzleşmek zorunda kalan insanlar için her türlü sıkıntılardan kurtulup ferahlamaya ve rahata ermeye işarettir. Eğer yağmur kendi mahallesinde veya kendi evi üzerinde çiseliyorsa, o evde yaşayan veya o mahallede bulunan herkese toptan bir hayır ulaşır. Rüyada Yağmurun Yavaş Yağması

Rüyada yağmurun yavaş yağması, hızlı ve şiddetli bir şekilde yağmasından daha iyidir. Bu rüya kişinin ahlakının iyi olduğunun ve insanlar arasında sevilen sayılan bir kişiliği olduğunun göstergesidir. Bu rüya tüm sıkıntılardan kurtuluştur. Bu sıkıntılar hastalık, maddiyat gibi dünyevi işler olduğu gibi; gönül sıkıntısı gibi manevi yönlerden de olabilmektedir.

Rüyada Yağmurlu Havada Yürümek

Rüyada yağmurlu havada yürümek; dert ve sıkıntılarınızın geride kalıp endişe dolu günlerinizin geride kalacağına Allah tarafından gelecek olan kısmetler ile hayatınızın bollaşacağı na, uzun zamandır çektiğiniz maddi ve manevi sıkıntılarınızın son bulup refaha ereceğinize, hayatınızın bir anda değişip yüzünüzün güleceğine yorumlanır. Rüyada Evin İçine Yağmur Yağması

Rüyada evin içinde yağmur yağması; hane içinde bolluğun bereketin hiç eksik olmayıp rahmetin ve bereketin haneyi kuşatacağına, yakın zaman da müjdeli bir haber alıp çok sevdiğiniz değer verdiğiniz bir yakınınızla bir araya gelmeye, özlemini duyduğunuz işleri gerçekleştirip bu alanda başarıyı elde edeceğinize delalet edilir. Rüyada Çamurlu Yağmur Suyu Görmek

Rüyada çamurlu yağmur suyu görmek; görülen çamurlu yağmur hastalıklara ve sıkıntılara işaret eder. Bu rüyayı gören kimseler geçirdiği rahatsızlık yüzünden iş hayatında bir süre uzak durarak kendi köşesine çekilip hayatın sıkıntı ve stresinden belli bir süre uzak kalır.

Rüyada Yağmur Yağarken Şemsi’ye Açmak

Rüyada yağmur yağarken şemsiye açmak; çok dikkat edilmesi gereken kişiye mesaj içerikli olarak gösterilen rüya sembolü olup kişinin yaptığı her işte temkinli davranmasına, duygularını bir kenara bırakıp aklı ve mantığıyla hareket etmesine, dost gibi görülüp hanesine sürekli girip çıkan kişilere karşı duyarlı olmasına işaret edilir. Rüyada Denizde Yüzerken Yağmur Yağması

Rüyada denizde yüzerken yağmur yağması, kişi için çok hayırlı olan bu rüya gören kişinin ticari anlamda büyümesine vesile olacak önemli adımlara imza atarak kısa sürede birçok mal varlığına sahip olacağına yorumlanır. Rüyada denizde yüzerken yağmur yağması bazen de bol nasibe, iş hayatınızda büyümeye, kurulan ortaklıklara tabir edilir. Rüyada Yağmur Yağması ve Şimşek Çakması

Rüyada yağmur yağması ve şimşek çakması, rüya sahibinin hayatını mutsuz kılacak kimselerin varlığına işaret eden bu rüya kişinin mutsuz olmasına sebep verecek olayların içine düşerek hayatını renksiz hale getireceğine yorumlanır. Rüyada yağmur yağması ve şimşek çakması bazen de yapılan uzun vadeli yatırımlara, kazançların doğru yönde değerli kılınmasına ifade edilir.