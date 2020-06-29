Rüyada Yurtdışına Gitmek: Yurtdışına Kaçmak, Yurtdışında Tatil

Rüyada yurt dışında olduğunu görmek genel olarak hayra yorulmaz. Rüya sahibi rüyasında kendini yurt dışında görüyorsa bu, gerçek hayatında içinde bulunduğu durumdan memnun değil demektir. Rüyasında yurt dışına çıktığını gören kişi bu olumsuz koşullardan kurtulmak için bir yol aramaktadır fakat bulduğu yol onun için iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Rüyasında yurt dışına çıktığını gören kişinin sıkıntılı, zor ve karamsar günleri aşmak için tek başına hareket etmekte zorlandığı, çevresinden yardım umduğu, ancak bu şekilde sıkıntılı günlerini aşabilecek olduğu aşikârdır. Rüyada Yurt Dışına Gideceğini Görmek Rüyasında yurt dışına gideceğini gören kişi, daha önce hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşacak, kabuğunu kıracak ve kendisinde daha önce keşfetmediği yeni yanlar keşfedecek demektir. Rüya sahibi şu anda uğraştığı sorumluluklarında, (eğitim ya da iş) başarılar kazanacak demektir. Rüyada yurt dışına gideceğini görmek kimi zaman gerçek hayattaki somut manasıyla da açıklanmaktadır. Elinde bavuluyla yurt dışına çıkmak üzere yolculukta olduğunu görmek, yakın zamanda bunu yapacağı anlamına geliyor olabilir. Hayatta yeni sürprizlerle karşılaşmak anlamına gelen bu rüya hayra yorulmaktadır. Rüya sahibi niyetlerini gerçekleştirecek, uzun emekler sonucunda çabaları sonuç vermeye başlayacaktır.

Rüyada Yurt Dışına Kaçmak Rüyasında yurt dışına kaçtığını gören kişi hayırsız işler içinden sıyrılıp daha iyi günlere doğru hızla ilerliyor demektir. Rüya sahibini üzen konular yakın zaman içinde ortadan kalkabilir. İş yaşamındaki çevresiyle iyi anlaşamıyorsa, iş arkadaşlarının arkasından konuştuğunu düşünüyorsa bu sorunları da ortadan kalkacak demektir. Maddi sıkıntılar içindeki biri bu rüyayı görüyorsa, uzak olduğunu düşündüğü bir ihtimal gerçekleşecek ve sorunların üstesinden gelecektir. Rüyada yurt dışına kaçmak bolluk ve bereketi simgeler fakat bu çok zengin olmak anlamına gelmemektedir. Bereketli günlerin, kişinin aradığı sağlık, mutluluk ve huzurunun onunla olacağına işaret etmektedir. Rüyada Yurt Dışına Tatile Gitmek Eğer bir kişi rüyasında kendisini yurt dışında tatile çıkmış olarak görüyorsa bu o kişinin huzur ve mutluluğu kendisine uzak bulduğu anlamına gelmektedir. Rüya sahibi yurt dışında tatilde olduğu yerde huzurlu ve mutluysa, çevresindeki renkler mavi, beyaz, yeşil gibi doğaya ait olan renklerdeyse bu demektir ki rüya sahibinin mevcut hayatındaki sıkıntılarının üstesinden gelebilmesi için gözden kaçırdığı ferahlıklar vardır. Rüyada yurt dışında tatile çıktığını görmek uzaklaşmaya, dinlenmeye delalet etmektedir. Rüyada bulunduğu ülkeden başka bir ülkede tatil planı yapan biri monoton hayatına heyecan ve renk katmak için yollar arıyor demektir. Bir yandan da rüya sahibinin rüyasında yurt dışına tatile gittiğini görmesi kendi başına aldığı kararların sağlıklı olmadığı, huzura kavuşması için başka insanlardan görüş alması gerektiği anlamına da gelmektedir.

Rüyada İş İçin Yurt Dışına Gitmek Eğer bir kişi rüyasında yurt dışında işe başladığını görürse bu usulsüzlük, yolsuzluk, hayırsız iş yapma, günah işleme ve bu yollarla para kazanacak olma fakat bu paranın hayır getirmemesi anlamına gelmektedir. Eğer bir kişi rüyasında yurt dışına kaçak giderek işe başladığını görürse bu hayra yorulmaz. Çünkü kendi memleketinde ve tanıdığı insanlar arasında usulünce para kazanamadığı ve bu durum yüzünden çekeceği sıkıntıları işaret etmektedir. Rüyasında yurt dışında işe başlayıp zengin olunduğunun görünmesi rüya sahibinin başkalarının hak ettiği yerlere çaba göstermeden geleceği şeklinde yorumlanır. Eğer rüya sahibi çalışmıyorsa bir süre daha kendine göre bir iş bulamayacağı anlamına gelmektedir. Rüyasında yurt dışındaki iş ilanlarına baktığını gören kişi mevcut hayatından sıkılmış demektir. Yurt dışında iş aramak rüya sahibinin çözüme erdiremediği işler olduğuna, bu işleri sonuçlandırmak için çözümü uzaklarda aradığına işaret etmektedir. Rüyada Yurt Dışında Gezmek Rüyada yurt dışında turist olarak gezdiğini görmek rüya sahibinin yaşadığı bunalımlar neticesinde yanında birilerini görmek isteyeceği, yardıma ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Rüyasında kendisini yurt dışında turist olarak gezerken gören kişi için, içinde bulunduğu koşuların hiçbir önemi yoktur. Onun için önemli olan bu durumların içinden nasıl daha kolay sıyrılacağıdır. Rüya sahibinin arzu ettiği şey çevresinden umduğu yardımı bulduktan sonra daha huzurlu olacağı günlere en kısa yoldan erişmektir. Bunun için rüya sahibi elinden geleni yapmıyor demektir ve bu yüzden kendisini rüyasında başka bir yerde gezerken görmüştür.

Rüyada Yurt Dışından Misafir Gelmesi Rüyada uzak bir memleketten evine misafir geldiğini görmek, rüya sahibi kişinin içinde bulunacağı zor koşulların yaklaşmakta olduğunun habercisidir. Uzaktan gelen misafir dert ve tasaya delalet etmektedir. Rüyasında evine yurt dışından misafir geldiğini gören kişi, beklenmedik bir anda kendisini üstesinden rahatlıkla gelinmeyecek bir takım sıkıntılar içinde bulacaktır. Bu sıkıntılar dış çevresinin de etkisiyle onu bunalıma sokacak demektir. Rüyada Yurt Dışında Kaybolmak Rüya sahibi rüyasında kendisini yurt dışında kaybolmuş bir şekilde görüyorsa bu rüya, kafasının meşgul olduğu birçok şey olduğuna, bunlar arasında yolunu bulamadığına işarettir. Karanlık günler içinde olan rüya sahibi kendisini kaybolmuş ve çaresiz hissetmektedir. Eğer bu rüyayı gören kişi neticede yurt dışında yolunu buluyorsa bu eninde sonunda sorunların çözüleceğine ve feraha çıkılacağına işarettir. Eğer rüya sahibi yurt dışında kaybolduktan sonra yolunu bulamadıysa bu rüya sıkıntılı günlerin atlatılması yönünde birçok engel olduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada Yurt Dışına Gitmek İçin Hazırlanmak Kişinin kendisini yurt dışına gitmek için hazırlanıyor olarak görmesi, onun büyük bir kararın eşiğinde olduğunu gösterir. Uzun zamandır devam eden çıkmazlardan, bunalımlı günlerden kurtulmak için hayatına heyecan ve renk katmak anlamına gelen bu rüya, rüya sahibinin cesur kararlar almaktan çekinmemesi gerektiğinin habercisidir. Rüya sahibi eğer bir işe sahipse rüyada yurt dışına gitmek için hazırlanmak, iş değişikliğine, iş kaybına ya da işte yükselmeye delalet eder. Yani rüyada yurt dışına gitmek için hazırlanan rüya sahibi çalışıyorsa iş durumunda büyük bir değişim olacak demektir. Rüyada Yurt Dışına Çalışmaya Gitmek Rüyada yurt dışına çalışmaya gitmek rüya sahibinin önüne büyük bir fırsat çıkacağını ve bu şansı değerlendireceğini gösterir. Kişi kendisini rüyasında yurt dışında çalışıyor olarak görüyorsa bu rüya onun kendi başında ayakta kalabilen, cesur kararlar alabilen ve önünü görebilen biri olduğunu gösterir. Rüyada yurt dışına çalışmaya gitmek aynı zamanda eğer rüya sahibi bu sıralar yeni bir iş için ihaleye girmişse, bu ihaleye fesat karışacağı ya da çevresi tarafından bir hukuksuzluğa maruz kalacağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Yabancı Ülkeye Gitmek Rüyada yabancı ülkeye gidildiğinin görülmesi birçok şekilde yorumlanabilir. Kariyer, iş ve okul başarıları bakımından rüya sahibinin iyi noktalara geleceğinin habercisidir bu rüya. Fakat eğer rüya sahibi evliyse bu rüya onun evliliğinde yaşayacağı bazı sorunların ve ilişkiden uzaklaşmasının habercisidir. Rüyada yabancı ülkeye gitmek rüya sahibi için hayırlı yolların açıldığının, iş yaşamındaki çabaları sonucunda yüksek mevkilere geleceğini işaret eder. Rüyada Almanya'ya Gitmek Rüyasında Almanya'ya gittiğini gören kişi zorluklar içine girecektir. Eğer kişi rüyasında Almanya'ya gidiyorsa bu hayra yorulmaz. Rüya sahibi bu rüyayı, elinin dara gireceğinden, başkalarından medet umacağından fakat karşılık alamayacağından dolayı bu rüyayı görmüştür. Rüyada Amerika'ya Gitmek Eğer bir kişi rüyasında Amerika'ya gittiğini görüyorsa bu onun hayallerinin büyük olduğunun göstergesidir. Rüyada Amerika'ya gitmek çoğu zaman büyük sorumluluklar altına girmek olarak yorumlanmaktadır. Fakat rüya sahibi büyük kararlar aldıktan sonra başarıya ulaşacak ve çevresi tarafından takdir toplayacaktır.