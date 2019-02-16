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'Rüyamda öldürmem için işaret almıştım' diyen anne katiline ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

BURSA'da, annesi Nevin Sevinç’i (55) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve "Rüyamda annemi öldürmem için işaret almıştım.

'Rüyamda öldürmem için işaret almıştım' diyen anne katiline ağırlaştırılmış müebbet

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, annesi Nevin Sevinç’i (55) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve "Rüyamda annemi öldürmem için işaret almıştım. Ben de öldürdüm" diyen Aykut Sevinç (24), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 28 Nisan 2017 tarihinde Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç, annesi Nevin Sevinç ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Sevinç, eline geçirdiği tülbent ve yastıkla annesini boğarak, öldürdü. Daha sonra evden çıkıp, "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, o sırada sokaktan geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eve giren polisler, Nevin Sevinç'in cansız bedenini buldu. Aykut Sevinç, emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı için annesiyle tartıştığını ileri sürerek, "Rüyamda annemi öldürmem için işaret almıştım. Ben de öldürdüm" dedi. 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'adam yaralamak' suçlarından sabıkası bulunan, olaydan bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirlenen Sevinç, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
AVUKATI, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ
Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Aykut Sevinç, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise, annesinin sanığı sürekli insanların yanında küçük düşürdüğünü, intihar eden ağabeyini ipten aldığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, annesinin yardım etmediğini, anne oğul arasındaki ilişkinin kopuk olduğunu belirterek, cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.
“BABAMIN ÖLÜMÜNDEN BİLE BENİ SORUMLU TUTUYORDU”
Annesinin, babasının ölümünden dahi kendisini sorumlu tuttuğunu öne süren Aykut Sevinç de “Babam öldüğünde askerdim. Döndüğümde annem babamın benim yüzümden öldüğünü söyledi. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Tedavi görmek istiyordum. Sigortam olmadığı için annemin maddi yönden yardım etmesini istedim. Hep beni dışladı. Annemi öldürdüğüm için pişmanım. Mahkemenin vereceği karara saygılıyım” dedi. Mahkeme tutuklu sanık Aykut Sevinç'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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'Rüyamda öldürmem için işaret almıştım' diyen anne katiline ağırlaştırılmış müebbet

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