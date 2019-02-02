HABER

Rüyasında yardım isterken gördüğü yaşlı adama 7 yıldır çocuğu gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Bolu’da rüyasında kendisinden yardım isterken gördüğü uzaktan akrabasına evini açan kadın, engelli ve Alzheimer hastası adama 7 yıldır çocuğu gibi bakıyor.Sağlık Mahallesi Şehit Ramazan Gel Sokak üzerinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Hacer Saltan, 7 yıl önce uzaktan akrabası olan 67 yaşındaki Sezai Çetinkaya’yı rüyasında ‘Beni dövdüler, gel al beni’ derken gördü.

Bolu’da rüyasında kendisinden yardım isterken gördüğü uzaktan akrabasına evini açan kadın, engelli ve Alzheimer hastası adama 7 yıldır çocuğu gibi bakıyor.
Sağlık Mahallesi Şehit Ramazan Gel Sokak üzerinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Hacer Saltan, 7 yıl önce uzaktan akrabası olan 67 yaşındaki Sezai Çetinkaya’yı rüyasında ‘Beni dövdüler, gel al beni’ derken gördü. Sabah kalktığında durumu eşine anlatan Saltan, Çetinkaya’yı merak ederek gelini ile yaşadığı eve gitti. Çetinkaya’nın yüzünde morluklar olduğunu gören Hacer Saltan, Çetinkaya’nın 2 gün kendisinde kalmasını istediğini söyledi. Ailenin kabul etmesi üzerine Saltan ailesiyle birlikte arabaya binen Çetinkaya, başından geçenleri anlatarak gelinlerinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Eşi ve çocukları bakmak istemeyince mahkeme vasi olarak atadı
Gördüğü rüyadan da etkilenen Hacer Saltan, yüzde 95 engelli ve Alzheimer hastası Sezai Çetinkaya’ya ömür boyu bakmaya karar vererek mahkemeye vasi davası açtı. Mahkeme ise, Hacer Saltan’ı, eşinin ve çocuklarının bakmak istemediği Çetinkaya’nin vasisi tayin etti. Sezai Çetinkaya’nın 7 yıldır bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ve kendi çocukları gibi baktığını söyleyen Hacer Saltan, "7 yıl önce amca benim rüyama girdi. ‘Beni dövdüler gelin alın’ diye. Rüyam doğru mu değil mi diye gittim. Evlerine girdiğimde yüzündeki morlukları gördüm. Dedeyi, sen benim yanımda 1-2 gün kal diyerek aldım. Arabaya binince ‘beni dövdüler, bir daha beni oraya götürme’ dedi. Eşine, çocuklarına gittim. Kızları, ‘biz bakmayız, bize babalık mı yaptı?’ dedi. Hanımı, ‘ben bakmam. Ölüsüne de dirisine de gitmem’ dedi. Biz de kanuni yollardan alalım dedik. Mahkemeye başvurduk. Mahkeme jandarma aracılığıyla aileyi tek tek ziyaret etti. Karısı, kızları, kardeşleri bakmam dedi. Mahkeme de huzur evine vermek istedi. Hakime, huzur evine gitmek istemediğini, benim yanımda kalmak istediğini söyledi. Hakim de, ‘siz bakar mısınız?’ diye sordu. Ben de, ‘ölene kadar bakarım’ dedim. Allah rızası için evime aldım, 7 yıldan beri bakıyorum" dedi.

"Evlatları, parası olmadığı için bakmadılar"
Hiçbir beklentisi olmadan Sezai Çetinkaya’ya ölene kadar bakacağını ifade eden Saltan, "Ben onu malı mülkü, parası için getirmedim. Evlatları da parası olmadığı için bakmadılar. Ben bu dedeye yaptıklarımı babama yapmadım. Bebek gibi bakıyorum evde. Tıraşını, banyosunu, her ihtiyacını görüyorum. Benim 2 tane çocuğum var. Bir tane de dedeyle 3 oldu"” diye konuştu.

"’Benim kızlarım gelmedi’ deyip bayram sabahları ağlıyor"
Çetinkaya’nın ailesinin hiç gelmediğini kaydeden Saltan, "Merhametli olsunlar. Bayramlarda hiç gelip elini öpmediler. Ziyaret etmediler. Babamız diyerek kapımızı bir kere olsun açmadılar. Sezai dede, bayram sabahları ağlıyor. ‘Benim kızlarım gelmedi, eşim, torunlarım gelmedi’ diyor. Ben ne zorluklarla baktım. Ben de kiradayım. Çok zor günler geçirdim ama atmadım. Bir dilim ekmeğim varsa bölüştüm ama yine sokağa atmadım. Onları kınıyorum. Dedeye söz verdim, ölene kadar bakacağım. Şimdiden sonra eşi de kızları da gelse hiç kimseye de vermeyeceğim. Hiç kimse de almak için gelmesin. Ziyaret için gelmek istiyorlarsa babaları her zaman burada" dedi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...
Balıkesir EMITT'te tanıtılıyorBalıkesir EMITT'te tanıtılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.