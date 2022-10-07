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Rüyasından etkilendi mezar taşını yaptırdı! 'Acelen neydi'

07.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çay ocağı işletmeciliği yapan Nafi Demirel, rüyasından etkilenerek mezar taşını yaptırdı. "Rüyamda kendi mezarımı gördüm. Mezar tahtam çürümüş" diyen Demirel, çevresindekilerin “Acelen neydi” tepkisiyle karşılaştı. Müşterilerin çok ilginç bulduğunu aktaran Demirel, "Kimisi gülüyor, kimi üzülüyor” dedi.

Rüyasından etkilendi mezar taşını yaptırdı! 'Acelen neydi'

Eskişehir’de yaşayan Nafi Demirel, gördüğü bir rüyadan etkilenerek hayattayken kendi mezar taşını yaptırdı. Mezar taşını başı köşesine koyup gözü gibi bakan Demirel, çevresinden “Acelen neydi” tepkisiyle karşılaştı. Ayrıca, Demirel " Taşın üzerindeki sonsuz işaretini de mermerci arkadaşım, öldüğüm zaman tarihle değiştirecek" dedi.

RÜYASINDAN ETKİLENDİ, MEZAR TAŞI YAPTIRDI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 7 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Nafi Demirel, gördüğü rüyanın ardından farklı bir olaya imza attı. Rüyasında kendi mezarını gören Demirel, isminin yazdığı başlığın bakımsız ve tahtadan olmasından etkilendi. Bunun üzerine değişik bir karar alan Demirel, hayattayken mezar taşını yaptırdı.

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"ERTESİ GÜN MEZAR TAŞINI YAPTIRDIM"

Mezar taşını yaptırmaya karar verdiği hikaye hakkında konuşan Nafi Demirel, “Hikayesi biraz ilginç gelecek ama bir gün evimde uyurken, rüyamda kendi mezarımı gördüm. Mezar tahtam çürümüş, ismim belli değildi. Rüya ya bu, ben de kalktım ve mezar taşının tahtasına tekme attım. Ertesi gün de bu mezar taşını yaptırmayı düşündüm ve yaptırdım. Şimdi bunu çay ocağında başköşeye aldım ve gözüm gibi de bakıyorum. Bazı arkadaşlar ‘neden yaptırdın bunu’ diye soruyorlar. Ben de espri mahiyetinde, ‘Mermere zam gelecekmiş, gelmeden yaptırayım da hazır dursun. Arkamdakilere yük olmayayım’ diyorum. Müşteriler de çok ilginç buluyorlar. Ben kötü bir şey olmadığını, ters çevirince tezgah olarak bile kullanılabileceğini söylüyorum. Onlar ‘acelen neydi’ diyorlar. Bazen ben de ‘baktığım zaman ölüm olduğunu hatırlıyorum’ diyorum. Kimisi gülüyor, kimi üzülüyor” dedi.

"ACELEN NEYDİ"

Annesi ve arkadaşlarının mezar taşına olan tepkisine de değinen Demirel, “Bir gün annemi aradığımda sohbet ederken kendi mezar taşımı yaptırdığımı söyledim. Şaşırdı, şoke oldu. Bana ‘Acelen neydi’ diye sordu. Bana mezar taşını kaldırmamı söyledi ve biraz da kızdı. Taşın üzerindeki sonsuz işaretini de mermerci arkadaşım, öldüğüm zaman tarihle değiştirecek. Arkadaşlarıma da ben öldükten sonra 100 tane kuşbaşılı pide yaptırmalarını ve ayran dağıtmalarını tembih ettim. Sonra da bizim burada kurulan pazardaki lokmacıya lokma dağıtmasını tembih ettim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir mezar taşı
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