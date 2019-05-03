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Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla Ruz-ı Hızır okçuluk sezonunun açılışı ilk kez Topkapı Sarayı’nda gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla Ruz-ı Hızır okçuluk sezonunun açılışı ilk kez Topkapı Sarayı’nda gerçekleşti. Sezon açılış programında Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan ok atışı yaparak hünerlerini sergiledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla Ruz-ı Hızır okçuluk sezonunun açılışı ilk kez Topkapı Sarayı’nda gerçekleşti. Sezon açılışına Bakan Ersoy ve Erdoğan’ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Mehteran gösterisiyle başlayan program, akabinde Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Açılış programında Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan, ‘Ya Hak’ diyerek yaptıkları ok atışıyla hünerlerini sergileyip hedefi vurdu. Etkinlik kapsamında vatandaşlar ve özellikle turistler, 10 Mayıs’a kadar Topkapı Sarayı’na gelerek ok atışı yapabilecek.

“Biz buna kültür ve sanat olarak da bakıyoruz”
Okçuluğun bir kültür ve sanat mirası olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türk milletinin ata yurdundan Anadolu’ya gelmesinde ve burada yüzyıllardır süren kalıcılığından en büyük etken okçuluğa olan hakimiyetidir ve yüzyıllarca yıl burada ana yurdumuz olarak Anadolu’nun kalmasında en büyük etkendir. Biz buna kültür ve sanat olarak da bakıyoruz. Şu anda Topkapı eserlerimiz içinde büyük yer işgal eden silahlarımız, oklarımız dünyanın her yerinde artık sergiliyoruz. Vazifesini tamamlamış gibi gözükseler de kültür ve sanatta da çok güzel silah olarak oklarımızı kullanıyoruz” dedi.

“2020 olimpiyatlarında Tokyo’da okçulukta ülkemiz madalyayla da buluşacak”
Dünyanın kutuplaşmaya doğru gittiğini ve bu kutuplaşmanın giderilmesinin yollarından birinin ülkelerin geleneksel objeleriyle ön plana çıkması gerektiğini vurgulayan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Okçuluk bizim ata sporumuz. Biz Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bütün dünyada, bütün geleneksel sporların yaygınlaşmasını savunuyoruz. Bunun dünyanın kültürel zenginliğine hizmet olduğunu düşünüyoruz. Çünkü maalesef dünyanın tek kutuplaşmaya doğru zorlandığı ve bunun huzursuzluklar oluşturduğunu bir evredeyiz. Bu tek kutuplaşmanın giderilmesinin yolu dünyanın bütün milletlerinin kendi renkleriyle boyanabilmelerine, kendi kültürlerini yaşatabilmelerine olanak sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de güreşlerimiz de ne kadar ünlüyse okçuluğumuzun da o seviyede güçlü olması gerekiyor. Nitekim Okçular Vakfı’mızın kuruluştan beri Türkiye’de okçuluk en az dört kat her sahada büyüdü. İnanıyoruz ki 2020 olimpiyatlarında Tokyo’da okçulukta ülkemiz madalyayla da buluşacak” ifadelerini kullandı.

“Türk okçuluğu dünyanın zirvesi olarak kabul edilen bir okçuluktur”
Türk okçuluğunun dünya olarak zirve kabul edildiğini belirten Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Türk okçuluğu artık dünyanın dört bir yanında eğitim olarak verilmekte. Malezya’dan Amerika’ya, Brezilya’ya ve Balkanlar’a uzanan ve dünyanın dört bir yanında artık gençler Türk okçuluğunu öğreniyorlar. Okçular Vakfı bir kadim geleneğin, bir medeniyetin geleneğini geleceğe taşıma konusunda iddialıdır. Şu anda vakfımızın sayesinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde dünyada unutulmaya yüz tutmuş olan aslında Türk okçuluğu dünyanın zirvesi olarak kabul edilen bir okçuluktur. Bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde bugün bu noktaya getirmenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ok, doğruluğun, dürüstlüğün simgesi ve sembolüdür”
Açılış programında konuşan İstanbul İl Kültür ve Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Ok, eğitimden spora, yaşam tarzından dünyaya mesaja varıncaya kadar aslında bir doğruluğun, bir dürüstlüğün simgesi ve sembolüdür. Bu kültürün ihya edilmesi sadece eğitim ve spor değil, aynı zamanda bir ahlakı esas alan, dürüstlüğü esas alan bir medeniyetin inşasıdır. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Okçular Vakfı ortaklaşa bu sarayın avlusuna ilk defa bir hafta özelliği taşıyan; gelecek sene 2’nci Okçular Vakfı olarak nitelendirmemiz mümkün. Okçular Haftası’nın ilkini burada gerçekleştirme bahtiyarını taşıyoruz” diye konuştu.

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı
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