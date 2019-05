Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla Ruz-ı Hızır okçuluk sezonunun açılışı ilk kez Topkapı Sarayı’nda gerçekleşti. Sezon açılış programında Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan ok atışı yaparak hünerlerini sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla Ruz-ı Hızır okçuluk sezonunun açılışı ilk kez Topkapı Sarayı’nda gerçekleşti. Sezon açılışına Bakan Ersoy ve Erdoğan’ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Mehteran gösterisiyle başlayan program, akabinde Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Açılış programında Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan, ‘Ya Hak’ diyerek yaptıkları ok atışıyla hünerlerini sergileyip hedefi vurdu. Etkinlik kapsamında vatandaşlar ve özellikle turistler, 10 Mayıs’a kadar Topkapı Sarayı’na gelerek ok atışı yapabilecek.