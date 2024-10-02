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Rüzgar, batıdan doğuya seyir ediyor... Bazı illerde sıcaklık az da olsa yükselirken bazı illerde ise düşecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.10.2024 09:59
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Ekim ayının gelişiyle beraber kış kendini göstermeye başladı. Soğuk havanın etkisi Marmara bölgesinde azalırken Batı Karadeniz'de etkisini koruyor. Dün akşam saatlerinde bir kişinin kayda aldığı görüntülerde Kastamonu'nda bulunan Gavur Dağı'na lapa lapa kar yağdı. Meteoroloji 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu.

Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BATI KARADENİZ İÇİN UYARI

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat ve üzeri), Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından Kastamonu, Zonguldak ve Bartın için turuncu, Bolu, Sinop, Karabük ve Düzce için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını ve heyelan konusunda dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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TURUNCU UYARI ALMIŞTI KAR YAĞDI

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Gavur Dağı'nda dün akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı. O anlar bir kişinin kamerasına yansıdı.

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