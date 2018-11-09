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Rüzgar bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde çoklu organ yetmezliği tanısıyla tedavi gören 10 aylık Rüzgar Çapacı, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Rüzgar bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde çoklu organ yetmezliği tanısıyla tedavi gören 10 aylık Rüzgar Çapacı, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.
Balıkesir'de, Rüzgar Çapacı bebeğe, doğumundan bir süre sonra çoklu organ yetmezliği tanısı konuldu. 1 aydır Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde çoklu organ yetmezliği tanısıyla tedavi gören Rüzgar bebek, ileri tedavisinin sağlanması ve acil müdahale gerekliliği nedenleriyle Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle İstanbul'a sevkine karar verildi. Bebeğin durumunun acil olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçen Balıkesir Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri ambulans helikopter talep etti. Talep üzerine, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'na inen ambulans helikopterle Rüzgar bebek, İstanbul İstinye Üniversitesi LİV Bahçeşehir Hospital Hastanesi'ne nakledildi.
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, bebeğin sağlık durumunun iyi olacağını söyledi.

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Rüzgar bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildiRüzgar bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildiRüzgar bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildiRüzgar bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

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