Rüzgar dış cephe kaplamasını savurdu! Son anda kurtuldu

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Ulugazi Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Kentte etkili rüzgar nedeniyle, bulvar üzerindeki 8 katlı apartmana ait dış cephe kaplaması yerinden sökülüp, parçaları yola savruldu.

KIL PAYI KURTULDU

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, savulan parçalardan kıl payı kurtuldu. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince, binadaki riski malzemelerin söküm işlemi yapıldı.

Sokak, belediye ekiplerince temizlenirken, dış cephe kaplamasının uçma anları da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi. İşte güvenlik kameralarına yansıyan anlara ait kareler...

DHA



