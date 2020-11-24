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Rüzgar dış cephe kaplamasını savurdu! Son anda kurtuldu

24.11.2020 17:50 | Son Güncelleme:
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Rüzgar dış cephe kaplamasını savurdu! Son anda kurtuldu

Şiddetli rüzgarın etkisi altında kalan Samsun'da 8 katlı apartmanın dış cephe kaplaması söküldü. Yola düşen kaplama neredeyse kaldırımdan geçen bir vatandaşı yaralıyor. Vatandaşın kıl payı kurtulduğu kaza kameralar tarafından kayda alındı. Ajans, o anlara ait kareleri paylaştı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Ulugazi Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Kentte etkili rüzgar nedeniyle, bulvar üzerindeki 8 katlı apartmana ait dış cephe kaplaması yerinden sökülüp, parçaları yola savruldu.

KIL PAYI KURTULDU

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, savulan parçalardan kıl payı kurtuldu. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince, binadaki riski malzemelerin söküm işlemi yapıldı.

Korkunç olay! Oyuncak gibi böyle savrulduKorkunç olay! Oyuncak gibi böyle savruldu

Sokak, belediye ekiplerince temizlenirken, dış cephe kaplamasının uçma anları da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi. İşte güvenlik kameralarına yansıyan anlara ait kareler...

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DHA

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