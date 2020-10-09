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Rüzgar Ege’nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 18:00 | Son Güncelleme

Çorum’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki erkek çocuğunun annesi ile erkek arkadaşının savcılıktaki verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Oğlu Rüzgar Ege’nin doğuştan kalp hastası olduğunu ifade eden anne Z.B.Y’nin çocuğunu sık sık hastaneye götürdüklerini söylediği ve oğlunun öldüğü gün de kabız olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Çorum’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki erkek çocuğunun annesi ile erkek arkadaşının savcılıktaki verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
Oğlu Rüzgar Ege’nin doğuştan kalp hastası olduğunu ifade eden anne Z.B.Y’nin çocuğunu sık sık hastaneye götürdüklerini söylediği ve oğlunun öldüğü gün de kabız olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Rüzgar Ege’yi hastaneye kaldırdıkları gün altını kendisinin değiştirdiğini fakat herhangi bir bulguya rastlamadığını öne süren Z.B.Y., istismar olayını kabul etmedi.
Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan B.Ç. ise, küçük çocuğu fenalaşması üzerine annesi ile birlikte hastaneye götürdüklerini söyledi. İstismar olayından haberi olmadığını belirten B.Ç., suçlamaları kabul etmedi.

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