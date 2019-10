Rüzgâr enerjisinin global ekonomiye katkısı yüzde 40’a yaklaşacak

İSTANBUL, (DHA)- Denetim ve danışmanlık şirketi KPMG tarafından hazırlanan rapora göre, 2040 yılına kadar rüzgâr enerjisinin global enerji talebine katkısının yaklaşık dokuz kat artarak yüzde 34’e ulaşacağı kaydedildi. Raporun sonuçlarını değerlendiren Siemens Gamesa CEO’su Markus Tacke iklim değişikliğini durdurmak için öğrencilere fen bilimleri (STEM) eğitimi alma çağrısında bulundu.

Rüzgâr enerjisi üreticisi Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji adına, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG’nin hazırladığı “Enerji geçişi bağlamında rüzgâr enerjisinin sosyoekonomik etkileri” (The socioeconomic impacts of wind energy in the context of the energy transition) başlıklı rapor yayınlandı. Rapor, özellikle temiz enerji temini sayesinde elde edilecek önemli toplumsal faydaları vurguluyor. Raporda, halen yüzde 4 olan rüzgâr enerjisinin global ekonomiye katkısının 2040 yılına kadar yaklaşık dokuz kat artarak yüzde 34’e ulaşacağı belirtiliyor. Rüzgâr enerjisinin benimsenme hızını artırmak kirliliği azaltmayı, hayat kurtarmayı ve yaşam için temel su kaynaklarını korumayı sağlayacak.