Rüzgar Enerjisiyle,150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) KONYA'da yapımı devam eden rüzgar enerji santrali sayesinde yıllık150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. 43 türbininin bulunduğu ve 150 milyon Euro bütçeli enerji santralinin, bu yıl sonunda tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, rüzgar enerji santrali kuruluyor. Kenti Ankara'ya bağlayan karayolunun sağ ve solundaki mera dahi olmayan dağlık alana kurulan santral sayesinde yıllık 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. 150 milyon Euro bütçeyle gerçekleştirilen santralde kullanılan türbinlerin motor kısmı dışındaki tüm parçaları yerli malzemeyle yapılıyor. Santral hakkında bilgi veren kurulumu gerçekleştiren Sancak Enerji Hizmetleri Konya Rüzgar Enerji Santrali İşletme Müdürü Fatih Yaman, santralin kurulumuna geçen yıl mayıs ayında başladıklarını belirtti. 43 ADET TÜRBİNLE ELEKTRİK ÜRETİLECEK Bu yıl sonu tamamlanması planlanan santralin yüzde 50'lik kısmında elektrik üretilmeye başladığını ifade eden Yaman, şunları söyledi Santralimizde her biri 3.3 megavat gücünde toplam 43 adet türbin bulunuyor. Türbinlerin en alttan, en üste kadar 167 metre uzunluğa sahiptir. Kanatlarımızın çapı 132 metredir. Kullandığımız türbinler Avrupa ve dünyada kullanılacak ilk türbinlerdir. Her gül, bir dönüşüyle 13.6 dönümlük bir alanı taramış oluyor. Türbinlerimizin motor kısmı hariç tamamı yerli üründür. İzmir bölgesinde üretilip, TIR'larla Konya'ya getirildi. 150 MİLYON EURO BÜTÇEYLE YAPILIYOR Yılda saatte 380 milyon kilovat elektrik üretimi yapılacağını belirten Yaman, Yılda 380 milyon kilovatsaat enerji üretip, yıllık 150 bin konutun ihtiyacı karşılayacak ve Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesidir. 150 milyon Euro bütçesi bulunmaktadır. Ürettiğimiz enerjiyi ise Türkiye Elektrik İletim şirketine(TEİAŞ) satışını gerçekleştireceğiz. diye konuştu. Projenin yaklaşık 25 yıllık ömrünün bulunduğunu ifade eden Yaman, Bu projenin yaklaşık 25 yıllık ömrü var. 25 yıl sonra türbinleri tekrar değiştirme imkanı olabilir. dedi. Yaman, santral yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını; ancak bu alanın sadece türbinlerin kurulduğu 8 ila 10 bin metrekarelik alanın kullanıldığını söyledi. DOĞAYA ZARAR VERMİYOR Rüzgarın en verimli olduğu bölge olmasından dolayı bu bölgenin seçildiğini belirten Yaman, doğaya da zarar vermediğini, aksine koruduğunu belirtti. Yaman, şöyle konuştu Santralimizin kurulduğu alan dağlık bir bölge ve rüzgarın verimli olduğu bir yerdir. Burası ne tarım arazisine, ne de hayvanların otlatılması için mera olarak kullanılabilecek alandır. Yıllardır boş bir arazi olarak kullanılan yeri biz değerlendirmiş oluyoruz. Çevre ve gürültü kirliliği yok. Tam tersi doğaya katkımız var. Bu alanı kameralarla izliyoruz. Böylelikle burada avcılığı önleyerek, yaban hayatı koruyoruz. Yaman, kurulum aşamasında oldukları için 100'ü yurt dışından olmak üzere dönemsel olarak 300 ila 350 kişinin istihdam edildiğini, santral kurulduktan sonra da bu sayının 50'ye kadar düşeceğini sözlerine ekledi.

