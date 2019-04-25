Rüzgar sörfüyle Karadeniz'i geçiyor

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Yolculuk sırasında bazı zorluklarla karşılaştığını ancak bunları aştığını ifade eden Dunnett, "Yolculuğum sırasında güçlü rüzgarlar, büyük dalgalar, bazen hiç rüzgar olmayışından dolayı sorunlar yaşadım ve gidemediğim zamanlar oldu. Bu sorunları da deneyimle aştım." diye konuştu.

Sörfünü ilçe sahilinde Yalı mevkisine çeken ve iki gün konaklayan Dunnett, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyaya barış ve dostluk mesajı vermek adına dünya turuna çıktığını söyledi.

Rüzgar sörfüyle bu yıl Rusya ve Abhazya sınırına ulaşmayı hedefleyen ve yolculuğunu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlamayı planlayan Dunnett, Ünye ilçesinde mola verdi.

Dunnett, rüzgar sörfüyle yaptığı dünya turunda, mola yerlerini ihtiyacına göre ve tesadüfen belirlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ünye'de tesadüfen konakladım. Biraz yiyecek, biraz su almam gerekiyordu, gördüm ve geldim. Gece uyku tulumunda kaldım. Gelince buranın arkadaş canlısı iyi bir yer olduğunu hissettim. Ayrıca yapacak işlerim de vardı. Rüzgar da çok iyi olmadığı için bir gün daha kalma kararı aldım. Çok insanla tanıştım. Sörfümle dünya turu normal hayat gibi, bazı günlerde zor oluyor. Gittiğim yerlerde fotoğraf çekip sosyal medya hesabımdan yayınlıyorum. Ünye'de de notlar alıp yazmayı tercih ettim."

Jonathan Dunnett, mola verdiği yerlerde yaşayan insanların kendisine sıcak davrandığını, onlarla hatıra fotoğrafları çektirdiğini anlattı.

