HABER

Rüzgar sörfüyle Karadeniz'i geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:41 | Son Güncelleme

Norveç'ten 2017 yılı mayıs ayında dünyayı gezmek için rüzgar sörfüyle yola çıkan Jonathan Dunnett, Ordu'nun Ünye ilçesine ulaştı

Norveç'ten rüzgar sörfüyle Mayıs 2017'de dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Jonathan Dunnett, gezisinin Türkiye ayağında Karadeniz'i geçiyor.

Rüzgar sörfüyle bu yıl Rusya ve Abhazya sınırına ulaşmayı hedefleyen ve yolculuğunu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlamayı planlayan Dunnett, Ünye ilçesinde mola verdi.

Sörfünü ilçe sahilinde Yalı mevkisine çeken ve iki gün konaklayan Dunnett, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyaya barış ve dostluk mesajı vermek adına dünya turuna çıktığını söyledi.

Rusya'ya yaklaşık 4 haftada ulaşmayı planladığını Dunnett, Norveç'ten yola çıktıktan sonra sırasıyla İsveç, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Yunanistan'ı geçtim ve Türkiye'ye ulaştım." dedi.

Yolculuk sırasında bazı zorluklarla karşılaştığını ancak bunları aştığını ifade eden Dunnett, "Yolculuğum sırasında güçlü rüzgarlar, büyük dalgalar, bazen hiç rüzgar olmayışından dolayı sorunlar yaşadım ve gidemediğim zamanlar oldu. Bu sorunları da deneyimle aştım." diye konuştu.

Dunnett, rüzgar sörfüyle yaptığı dünya turunda, mola yerlerini ihtiyacına göre ve tesadüfen belirlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ünye'de tesadüfen konakladım. Biraz yiyecek, biraz su almam gerekiyordu, gördüm ve geldim. Gece uyku tulumunda kaldım. Gelince buranın arkadaş canlısı iyi bir yer olduğunu hissettim. Ayrıca yapacak işlerim de vardı. Rüzgar da çok iyi olmadığı için bir gün daha kalma kararı aldım. Çok insanla tanıştım. Sörfümle dünya turu normal hayat gibi, bazı günlerde zor oluyor. Gittiğim yerlerde fotoğraf çekip sosyal medya hesabımdan yayınlıyorum. Ünye'de de notlar alıp yazmayı tercih ettim."

Jonathan Dunnett, mola verdiği yerlerde yaşayan insanların kendisine sıcak davrandığını, onlarla hatıra fotoğrafları çektirdiğini anlattı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İzmir'de askeri birlikte eğitim kazası: 1 şehit, 1 yaralı (2)İzmir'de askeri birlikte eğitim kazası: 1 şehit, 1 yaralı (2)
Postacılardan kıyasıya mücadelePostacılardan kıyasıya mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DÜNYA TURU Jono Dunnet Norveç ordu Rüzgar Sörfü Sörf tahtası Ünye

En Çok Okunan Haberler

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.