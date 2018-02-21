MAGAZİN

Rüzgar tersten esince...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.02.2018 10:42 | Son Güncelleme

Kırmızı halıda gümüş renkli elbisesiyle boy göstermeye hazırlanan genç tasarımcı rüzgarın azizliğine uğradı.

Londra Moda Haftası'na damga vurdu!

Kimberley Garner

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27 yaşındaki mayo tasarımcısı Kimberley Garner,Londra Moda Haftası'na damga vuran isimler arasında oldu.

27 yaşındaki mayo tasarımcısı Kimberley Garner,Londra Moda Haftası'na damga vuran isimler arasında oldu.
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İngiltere Kraliçesi 2.Elisabeth'in de katıldığı moda haftası dünya basınında geniş yer buldu.

İngiltere Kraliçesi 2.Elisabeth'in de katıldığı moda haftası dünya basınında geniş yer buldu.
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İngiltere ve Dünya'nın önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte dikkatleri çeken bir başka konu da genç mayo tasarımcısı Kimberley Garder oldu.

İngiltere ve Dünya'nın önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte dikkatleri çeken bir başka konu da genç mayo tasarımcısı Kimberley Garder oldu.
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Kırmızı halıda gümüş renkli elbisesiyle boy göstermeye hazırlanan genç tasarımcı rüzgarın azizliğine uğradı.

Kırmızı halıda gümüş renkli elbisesiyle boy göstermeye hazırlanan genç tasarımcı rüzgarın azizliğine uğradı.
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Londra Moda Haftası magazin

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