Rüzgar tersten esince...

Londra Moda Haftası'na damga vurdu!
Kimberley Garner
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27 yaşındaki mayo tasarımcısı Kimberley Garner,Londra Moda Haftası'na damga vuran isimler arasında oldu.
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İngiltere Kraliçesi 2.Elisabeth'in de katıldığı moda haftası dünya basınında geniş yer buldu.
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İngiltere ve Dünya'nın önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte dikkatleri çeken bir başka konu da genç mayo tasarımcısı Kimberley Garder oldu.
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Kırmızı halıda gümüş renkli elbisesiyle boy göstermeye hazırlanan genç tasarımcı rüzgarın azizliğine uğradı.
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