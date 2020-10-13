Rüzgar türbini şantiyesinden çalınan malzemeler tornacıda çıktı

Adana’nın Pozantı ilçesindeki şantiyeden çalınan rüzgar türbinlerinin gövdesini sabitlemeye yaralayan vida, somun ve metal aparatlar bir tornacıda bulundu.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren rüzgar gülü şantiyesinde rüzgar türbinlerinin gövdesini sabitlemeye yarayan 48 mm’lik 39 adet vida, somun, 37 adet plaka diye tabir edilen her biri 15 kilo ağırlığındaki metal aparatların yerinde olmadığının saha sorumlusu tarafından bildirilmesi üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırma neticesinde, malzemelerin Pozantı Sanayi Sitesinde M.N. isimli şahsın işlettiği torna dükkanında olduğu, torna dükkanına ise hurdacılık işi yapan bir işletme tarafından satıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince rüzgar gülü kurulumunda faaliyet gösteren taşeron ve diğer şirketlere ait araçların plakaları sorgulanmış ve araçlardan sadece birinin Pozantı ilçe merkezine geldiği, Plaka Tanıma Sistemi görüntülerinden aracın ağır yüklü olduğu belirlendi. İlçe merkezindeki kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, nakliye firmasında görevli M.B. ve M.T. isimli şahısların araç ile gelerek söz konusu malzemeleri hurdacılık işi yapan işletmeye sattığı tespit edildi. Suç eşyasını satın almak ve bulundurmak suçundan işletme sahibi M.K. isimli şahsın şüpheli sıfatı ile ifadesi alındı. Diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.



