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Rüzgara Bırak'ta buluştular! Barış Arduç Hande Erçel'i övgülere boğdu: Müthiş uyumlu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.08.2024 11:10
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Hande Erçel ile Barış Arduç, "Rüzgara Bırak" adlı filmde başrolleri paylaşıyor. Merakla beklenen filmin çekimleri tamamlandı, yakışıklı oyuncu rol arkadaşına övgü dolu sözler söyledi.

Rüzgara Bırak'ta buluştular! Barış Arduç Hande Erçel'i övgülere boğdu: Müthiş uyumlu...

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı.

Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Barış Arduç, köprü trafiğinde otomobilinde objektiflere yansıdı. Oyuncu, o esnada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rol arkadaşına övgü dolu sözler sarf eden Barış Arduç; "Çekimlerimiz bitti. Hatta çok çabuk bitti. İçimize sinen bir proje oldu. Hande, şahane bir insan. 25 gün kadar beraber çalıştık keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi.

Ekran Alıntısı

RÜZGARA BIRAK KONUSU

Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı; Çeşme’de yaşayan Ege Yazıcı (Barış Arduç) ve şirketler grubunun CEO’luğunu yürüten Aslı Mansoy (Hande Erçel) karşı karşıyadırlar. Şirketin varlığının devamı; Ege’nin Çeşme’de yerleştiği ve sörf okulu kurduğu koya dev bir otel yapılmasına bağlıdır.Her şeyi ile şehirli Aslı ve tüm benliği ile Çeşmeli olan Ege tüm farklılıklarına rağmen ne kadar benzer olduklarını kısa bir süre sonra anlayacaklardır. Bu fütursuz ikili şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır?

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Barış Arduç
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