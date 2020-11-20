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Rüzgara kapıldı, kendini başka ülkede buldu

20.11.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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Paraşüt yaparken sabah saatlerindeki yoğun rüzgara kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, kendisini Lübnan'daki bir sahilde buldu. Bir anda sahile iniş yaptığını gören kişiler hayret içinde kaldı.

Lübnan’da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi.

Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı. İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

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Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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