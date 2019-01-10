Rüzgarda devrilen baca evin çatısını yaktı

İzmit'te rüzgar nedeniyle devrilen baca tek katlı evin çatısını yaktı. Çatıda bulunan samanların tutuşmasıyla büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmit Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak'ta Hüseyin Yorgun'a ait tek katlı evin bacası rüzgarın etkisi ile devrildi. Evde kimsenin olmadığı sırada bacanın devrilmesi ile başlayan yangın, evin çatı arasında bulunan samanlara sıçrayınca yangın bir anda büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Evin çatısı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

