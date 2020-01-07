HABER
  4. Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü

Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:37 | Son Güncelleme

Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir reklam panosunun bazı parçaları şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

O sırada kaldırımda yürüyen Hasan Aydın, kopan parçalardan birinin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, Aydın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklamaKahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırtına reklam panosu Şişli

En Çok Okunan Haberler

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO'dan sefer iptali

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Kadıköy'de genç kadına yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80 oldu

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.