HABER

Rüzgarda uçan şemsiyeyi böyle yakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2018 14:04 | Son Güncelleme

Rüzgarda uçan şemsiyeyi böyle yakaladı, görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

Çin'de kameralara yansıyan bu ilginç görüntüde, bir adam rüzgarda havalanıp uçan bir şemsiyeyi müthiş bir refleksle tutuyor. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgiyle izlendi.

PARTNERTarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...Tarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...
Havalimanında korkutan görüntüHavalimanında korkutan görüntü
Mangkhut Tayfunu gökdelen camlarını paramparça ettiMangkhut Tayfunu gökdelen camlarını paramparça etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin şemsiye rüzgar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı

Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havalimanında korkutan görüntü

Havalimanında korkutan görüntü

Mangkhut Tayfunu gökdelen camlarını paramparça etti

Mangkhut Tayfunu gökdelen camlarını paramparça etti

Konyalı olduğunu iddia eden siyahi adam sosyal medyayı salladı

Konyalı olduğunu iddia eden siyahi adam sosyal medyayı salladı

Boğanın dansı hayrete düşürdü

Boğanın dansı hayrete düşürdü

Siz ne güzelsiniz öyle!

Siz ne güzelsiniz öyle!

Kargo çalışanının karton kutuyla yaptığı şov mest etti

Kargo çalışanının karton kutuyla yaptığı şov mest etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.