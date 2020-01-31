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  4.  Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

 Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

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Norveç, (DHA) ? Norveç?te şiddetli esen rüzgar bir yolcu gemisini demirli olmasına rağmen savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu.
Norveç?in Bodo Limanı'na demir atan Nordnorge adlı yolcu gemisi, aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle savrulmaya başladı ardından da rıhtıma çarptı. Kaptan kontrolü çarpmanın ardından sağlayabildi. Yetkililer, yolcu gemisinin limana girdiği sırada havanın sakin olduğunu ancak demir attıktan sonra aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle savrulduğunu açıkladı.

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