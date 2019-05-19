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Rüzgarın çocukları Türk bayraklarıyla gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:54 | Son Güncelleme

Rüzgar ve uçurtma sörfü yapan sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gökova Körfezi'nde bayrakla gösteri sundu

Muğla'nın Ula ilçesindeki Gökova Körfezi'nde, rüzgar ve uçurtma sörfü yapan sporcuların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla yaptıkları gösteri ilgiyle izlendi.

Akyaka Mahallesi sınırlarında yer alan Akçapınar sahili, son yıllarda yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Rüzgarla yapılabilen su sporlarına elverişli doğasıyla birçok yerli ve yabancı sporcunun tercih ettiği Akyaka'da, gün boyunca uçurtma ve rüzgar sörfü yapılabiliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda uçurtma sörfü yapan çok sayıda sporcu, Gökova Körfezi'nde sörf yaptıkları uçurtmalara taktıkları Türk bayrakları ile gösteri sundu.

Bölgede sörf eğitmenliği yapan sporcuların rüzgarla havalanarak Türk bayraklarını dalgalandırması, tatilciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sörf eğitmeni Özgür Ceylan, Akçapınar sahilinin yılın her ayı uygun rüzgar alan önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Ceylan, 19 Mayıs dolayısıyla okullarına kayıtlı sporcularla etkinlik düzenlediklerini ve Gökova Körfezi'nde tatil yapan herkese bu gösteriyi izlettiklerini dile getirdi.

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19 mayıs gençlik ve spor bayramı Muğla uçurtma sörfü

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