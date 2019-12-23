HABER

Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 21:05 | Son Güncelleme

ISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tahta plaka, yolda yürüyen Ali S.'ye çarptı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tahta plaka, yolda yürüyen Ali S.'ye çarptı. Yaralanan Ali S., hastaneye kaldırılırken, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaattaki tahta plaka şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkıp, bölgede yürüyen Ali S.’ye çarptı. Tahta plakanın çarpması sonucu yere düşen Ali S. yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Ali S., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali S., tedavisinin ardından taburcu edildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle yerinden kopan tahta plakanın inşaatın yanından yürüyen Ali S.’ye çarptığı anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Kocaeli’de yılbaşı öncesi 32 şişe kaçak içki ele geçirildiKocaeli’de yılbaşı öncesi 32 şişe kaçak içki ele geçirildi
Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybettiKarabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda yangın çıktı! 240 hayvan telef oldu

Acı haber! Yanarak telef oldular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi! Tankerlerle su dağıtıldı

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.