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Rüzgarın gücü adına: Nanojeneratör ile şarj aletleri tarih olabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Bilim insanları, yeni bir minyatür jeneratör yarattı. Yeni ''Nanojeneratör'', çok ufak esintilerden rüzgar enerjisi toplayarak gelecekte cep telefonları için sınırsız güç kaynağı olabilir. Yani ileride şarj aletlerinden kurtulmamız bu cihazla mümkün.

Rüzgarın gücü adına: Nanojeneratör ile şarj aletleri tarih olabilir!

Cep telefonlarına günümüzde neredeyse bağımlıyız. Fakat telefonların yanında artık bir bağımlılığımız daha var. O da bir priz veya bir şarj aleti bağımlılığımız. Zira akıllı telefonların pilleri çok çabuk bir şekilde tükenince hemen bir priz arıyor, ''aman şarjım bitmesin'' diye yanımızda taşıdığımız kablomuzu çıkartıyor ve telefonumuza can suyu vermeye çalışıyoruz. Tabi böyle bir durumda taşınabilir şarj cihazlarını da unutmamak gerek. Ancak bilim insanlarının cep telefonlarına sınırsız enerji sunmak adına yeni bir çözümü var; Bu çözüm yeni bir minyatür jeneratörden geçiyor.

YENİ NANOJENERATÖRE HAFİF BİR ESİNTİ BİLE YETİYOR

Independent'ın haberine göre bilim insanları, rüzgar enerjisini toplayan ve bu sayede güç üreten yeni bir nanojeneratör üretti. Üretilen nanajeneratör hafif rüzgarlardan bile enerji üretmeyi sağlıyor. Tempolu yürüyüş gibi aktivitelerden elde edilen hafif esintiler, nanojeneratörde enerjiye dönüşüyor ve cihaz 100 LED lambasını veya bir sıcaklık sensörünü çalıştırabilecek kadar güç depolayabiliyor. Araştırma sonuçlarına göre saatte 5,8 kilometrelik hafif bir esinti bile nanojeneratöre güç vermeye yetiyor. Cihaz en iyi performansını ise 14,5 ila 29 km/s hızla esen rüzgarlarda veriyor. Düşük maliyetli bu cihazın şimdiye kadar üretilmiş en verimli nanojeneratör olduğu düşüncesi hakim.

SADECE İKİ PLASTİK ŞERİDİ VAR

Yeni nanojeneratör cihazı, rüzgarda sallanırken elektrik yüklenen iki plastik şeritten oluşuyor. Triboelektrik etkisi ile iki plastik şerit elektrik yükleniyor. Triboelektrik etkisi ise bir balona saç sürtüldüğünde oluşan sürtünme yoluyla elektriklenme etkisinin diğer bir adı.

''MİNYATÜR JENERATÖR İÇİN KOLUN SALLANMASI BİLE YETTİ''

Şarj sorununa son verebilecek çalışmanın baş yazarı olan Dr. Ya Yang, cihaz hakkında ''Bir keresinde nanojeneratörümüzü birinin koluna yerleştirdik ve kolun sallanmasıyla elde edilen hava akımı güç üretmeye yetti.'' dedi. Bu da cihazın ne kadar düşük hızlı esintilerde bile çalıştığının en net göstergelerinden biri. Dr. Yang'ın yeni teknoloji için ise iki farklı beklentisi var.

İŞTE DR. YANG'IN BEKLENTİLERİ

Dr. Yang'ın ilk beklentisi, küçük mobil cihazlar için sonsuz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı oluşturmak adına cihazı daha verimli hale getirmek. İkinci beklenti ise halihazırda faydalanılamayan bazı rüzgarlardan enerji depolayarak rüzgar türbinlerini tamamlamak. Dr. Yang'ın beklentileri gerçek olur mu bilinmez. Ancak gerçek olursa ve bu cihaz genel satışa sunulursa birçok kişinin şarj sorunundan kurtulacağı kesin.

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