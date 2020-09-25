Rüzgarın gücü adına: Nanojeneratör ile şarj aletleri tarih olabilir!

Cep telefonlarına günümüzde neredeyse bağımlıyız. Fakat telefonların yanında artık bir bağımlılığımız daha var. O da bir priz veya bir şarj aleti bağımlılığımız. Zira akıllı telefonların pilleri çok çabuk bir şekilde tükenince hemen bir priz arıyor, ''aman şarjım bitmesin'' diye yanımızda taşıdığımız kablomuzu çıkartıyor ve telefonumuza can suyu vermeye çalışıyoruz. Tabi böyle bir durumda taşınabilir şarj cihazlarını da unutmamak gerek. Ancak bilim insanlarının cep telefonlarına sınırsız enerji sunmak adına yeni bir çözümü var; Bu çözüm yeni bir minyatür jeneratörden geçiyor.

YENİ NANOJENERATÖRE HAFİF BİR ESİNTİ BİLE YETİYOR

Independent'ın haberine göre bilim insanları, rüzgar enerjisini toplayan ve bu sayede güç üreten yeni bir nanojeneratör üretti. Üretilen nanajeneratör hafif rüzgarlardan bile enerji üretmeyi sağlıyor. Tempolu yürüyüş gibi aktivitelerden elde edilen hafif esintiler, nanojeneratörde enerjiye dönüşüyor ve cihaz 100 LED lambasını veya bir sıcaklık sensörünü çalıştırabilecek kadar güç depolayabiliyor. Araştırma sonuçlarına göre saatte 5,8 kilometrelik hafif bir esinti bile nanojeneratöre güç vermeye yetiyor. Cihaz en iyi performansını ise 14,5 ila 29 km/s hızla esen rüzgarlarda veriyor. Düşük maliyetli bu cihazın şimdiye kadar üretilmiş en verimli nanojeneratör olduğu düşüncesi hakim.