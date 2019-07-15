Rüzgarın uçurduğu çadır, kadının üzerine düştü

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da polisevi önünde 15 Temmuz etkinliği için kurulan çadır, caddeden geçen Z.K. (50) adlı kadının üzerine uçtu. Kafasından yaralanan Z.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Polisevi önünde bugün akşam yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan çadır, rüzgarın etkisiyle uçtu ve caddeden geçmeye çalışan Z.K.'nın üzerine düştü. Çadır demirlerinin çarptığı kadının kafasında ve burnunda kanama oldu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaya müdahaleden önce basın mensuplarına tepki gösterdi. Çevredekiler ise geç geldiğini öne sürdükleri sağlıkçılara tepkilerini dile getirdi.

Cumhuriyet Caddesi’nde yaralı kadına müdahale eden sağlıkçılar, ambulansla bölgedeki eğitim ve araştırma hastanesine götürdü.

