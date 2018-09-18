HABER

Rüzgarın uçurduğu gölgeliğin altında kalıp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, belediye tarafından meydana yerleştirilen seyyar gölgelik, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak, Akif Kaya'nın (50) üzerine düştü. Gölgeliğin altında kalarak yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.  Olay, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Rüzgarın uçurduğu gölgeliğin altında kalıp yaralandı

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, belediye tarafından meydana yerleştirilen seyyar gölgelik, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak, Akif Kaya'nın (50) üzerine düştü. Gölgeliğin altında kalarak yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Stant açan kişilerin güneşten korunması için Edremit Belediyesi'nce meydana yerleştirilen seyyar gölgelik, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak, Akif Kaya'nın üzerine düştü. Gölgeliğin altında kalan Kaya, yaralandı. Çevredekiler, ilk müdahalede bulunduğı Kaya için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kaya'yı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaya'nın kalçasından yaralandığı; ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Edremit Belediyesi yetkilileri ise hastanede Akif Kaya'yı ziyaret edip, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Rüzgarın uçurduğu gölgeliğin altında kalıp yaralandı

PARTNER Aman dikkat! Bu hastalık intihara sürüklüyor Aman dikkat! Bu hastalık intihara sürüklüyor
Bursa'da jandarmadan okulların çevresinde güvenlik önlemiBursa'da jandarmadan okulların çevresinde güvenlik önlemi
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğuPatenli çocukların tehlikeli yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.