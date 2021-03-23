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  4. Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku

Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku

23.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da daha önce iş yerinin önündeki cips standı rüzgar nedeniyle sürüklenen market sahibi, bu sefer hırsızların kurbanı oldu.

Antalya’da daha önce iş yerinin önündeki cips standı rüzgar nedeniyle sürüklenen market sahibi, bu sefer hırsızların kurbanı oldu. Kağıt toplayıcı hırsızlık şüphelisi, marketin gazete standındaki iade gazetelerle, içecek dolabındaki meyve sularını çaldı. Hırsıza seslenen market sahibi, “Açsan karnını doyuralım, dışarıda kaldıysan sana ev ayarlayalım ama yeter ki bu konulara girmeyelim” dedi.
Geçtiğimiz haftalarda rüzgar nedeniyle cips standı sürüklenen market sahibi Hamza Akyel, bu sefer hırsızlık şoku yaşadı. Pazar gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı mahallesinde marketi bulunan Hamza Akyel, sabah işyerine geldiğinde dışarıda gazete standında bulunan iade gazetelerinin ve dolabından çok sayıda meyve suyunun alındığını fark etti. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen Akyel, kağıt toplayıcı bir şüphelinin gazete iadelerini, ardından da dolaba yönelerek çok sayıda meyve suyunu aldığını fark etti. Akyel, durumu polise bildirerek şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerasına yansıdı
Hırsızlık anıysa güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin önüne kağıt toplama aracıyla gelen şüphelinin, ilk önce gazete iadelerini aldığı, ardından dolaba yöneldiği görüldü. Önce dolaptan 3-4 adet meyve suyu alan şüphelinin daha sonra plastik kasayla tekrar dolaba yaklaştığı ve kalan meyve sularını da alıp olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı.

“250-300 TL’lik zararım var”
Polis, şahıs hakkında arama çalışması başlatırken 2 haftadır hırsızlarla mücadele içerisinde olduğunu belirten market sahibi Hamza Akyel, “Daha önce şemsiyelerimi çaldılar. Dün gecede simit dolabının üstündeki iade gazeteleri ve meşrubat dolabındaki meyve sularını çalmışlar. Yaklaşık 250-300 TL’lik zararım mevcut. Gazete firmalarıyla görüştüm, bir kolaylık sağlayacaklarını söylediler. 60-70 TL’lik iade gazetemiz mevcuttu. Alan kişi kağıt toplayıcı. Önce gazeteleri almış, ardından dolabı patlatmış. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bunlar sokakta geziyor ve önlem alınması gerekiyor. Benim gibi zarara uğrayan kişiler de vardır. Bu şekilde olmaması gerekiyordu” dedi.
Hırsıza seslenen Akyel, “İhtiyacın varsa gel kardeşim. Açsan karnını doyuralım, dışardaysan sana bir ev bark ayarlayalım. Yeter ki bu tür konulara girmeyelim” diye konuştu.

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