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Ryanair CEO’suna "ırkçılık" ve "İslamofobi" tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

Ryanair CEO’su Michael O'Leary'nin havalimanlarında yalnız seyahat eden Müslüman erkeklerin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiği yönündeki sözleri tepki çekti.

Ryanair CEO’suna "ırkçılık" ve "İslamofobi" tepkisi

Avrupa'nın en büyük ucuz havayolu şirketi Ryanair’in CEO’su Michael O’Leary’nin havalimanlarında Müslüman erkeklerin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini savundu.

İngiliz The Times gazetesine bir mülakat veren O'Leary görüşünü "Tehdidin geldiği yer burası” diyerek savundu. Ailelere yönelik kontrollerin gevşetilmesini savunan O'Leary dikkatin yalnız seyahat eden Müslüman erkeklere yönelmesi gerektiğini belirtti.

“Bombalı saldırı düzenleyenler kimler? Tek başına seyahat eden bekâr erkekler” diyen O'Leary sözlerini “Eğer çocuklu bir aileyle seyahat ediyorsanız hepsini birden havaya uçurma ihtimaliniz de sıfır” diye sürdürdü. İrlanda merkezli havayolunun CEO'su “Bunları ırkçılık olduğu için söyleyemezsiniz, ancak genellikle (tehdit) Müslüman inanca sahip erkeklerden gelecektir. Otuz yıl önce de İrlandalılardı” şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan tepki

O’Leary’nin ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Alman Yeşiller partili milletvekili Ali Baş, Ryanair yöneticisini bu ifadeleriyle İslamofobi yaymakla suçladı. Baş attığı tweette: ”O’Leary gibi biri bugün nasıl olur da İslam düşmanlığı bu şekilde yayabiliyor? Çünkü insanların umrunda olmadığını düşünüyor. Ryanair’i boykot etme zamanı. Bunun için birçok başka neden de var” ifadelerini kullandı.

İngiliz yazar ve sunucu Adil Ray de O’Leary’nin ifadelerini “Düpedüz ayrımcılık” olarak nitelendirdi.

Ray attığı tweette, “Ryanair’in şefi benim gibi insanların aranması gerektiğini düşünüyor. İrlandalıların geçmişte nasıl bir muameleye maruz kaldığını unuttu mu? Bu, düpedüz ayrımcılık. Bunu incelemeye gönüllü sadece bir hükümetimiz ve bu incelemenin gerçekleşmesinde ısrarcı olan biri olsaydı…” ifadeleriyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski İçişleri Bakanı Sacid Cavid’e atıfta bulundu.

İşçi Partili İngiliz politikacı Khalid Mahmut da O’Leary’nin ifadelerini kınadı ve bu ifadelerin “ırkçılığı teşvik ettiğini” savundu.

"Beyazların da faşizm şüphesiyle profilini çıkarmalı mıyız?"

The Times’a konuşan Mahmut, “Almanya’da bu hafta bir beyaz, sekiz kişiyi öldürdü. Beyazların da faşistler mi değiller mi diye bakmak için profilini çıkarmalı mıyız?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ryanair CEO'su daha önce de uçuşlarda tuvaletin ücretli olması ve obez hastalardan "şişmanlık vergisi" alınması önerileriyle tepki çekmişti.

DW/ SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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