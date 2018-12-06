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Ryzen 3000 serisi neler sunacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.12.2018 08:40 | Son Güncelleme

AMD’nin Intel karşısındaki en büyük kozu olan Ryzen serisine yeni üyeler katılıyor. Ryzen 3000 serisi işlemcilerin bugün özelliklerinin bir bölümü sızdı.

Ryzen 3000 serisi neler sunacak?

AMD, Intel’in karşısına Ryzen serisi ile çıkmış ve özellikle oyuncuların büyük beğenisini toplamıştı.

Hem uygun fiyatlı olup hem de bu denli yüksek performans sunan rakibi olmayan AMD, bu işi üst seviyelere çıkarmak için kolları şimdiden sıvamış durumda.

Önümüzdeki yıl tanıtılacak olan Ryzen 3000 işlemcilerin bazı özellikleri ve fiyatları şimdiden sızdı.

Ryzen 3,5,7 ve 9 serisini tanıtacak olan AMD, tepe modeli olan Ryzen 9 3850X‘i 499 dolara satacak. Bu işlemci 135W güç tüketimi ile de dikkat çekiyor.

AMD’nin Rzyen 3000 ailesinden en makulu olacak olan Ryzen 5 3600X modeli 229 dolara satılacak. Bu model ise CES 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Eğer şu sıralar işlemci almayı düşünüyorsanız 2-3 ay daha beklemenizde fayda var.

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bilgisayar işlemci

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