S-400: ABD'den Türkiye'ye 'Yaptırımlar masada' uyarısı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini denemesini değerlendirdi.
Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı olan Cooper, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması ihtimaliyle ilgili olarak bir soruya, "Bu çok gerçek bir risk. Türkler S-400 konusunda ısrarlı olmaya devam ediyor" dedi.
Fransız ajansı AFP'nin haberine göre, Cooper, "Elbette S-400'lerin denenmesiyle, yaptırımlar masada" diye konuştu.
Türkiye'nin S-400'leri aktive etmesinin ABD'nin kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatan Cooper, deneme sonrası da, Ankara'nın "füzelerin operasyonel hala getirilmesi konusunda geri adım atmasını umduğunu" söyledi.
"S-400'ler uzaklaştırılsın, kullanım dışı bırakılsın, sisteme entegre edilmesine ve operasyonel hale getirilmesin" diyen Cooper, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz kesinlikle Türkiye'nin Batı'da kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu sadece ABD için değil, ittifak (NATO) için de önemli.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Sinop'ta denediğini doğrulamıştı.
Erdoğan, "Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu kalkıp Amerika'ya soracak değiliz" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, Erdoğan'ın açıklaması sonrası, "Türkiye'nin bu sistemi denemesine karşı çıkıyoruz. Bu durum aramızdaki güvenlik ilişkisini ciddi şekilde tehdit ediyor" demişti.
ABD, NATO'nun ortak savunma sistemlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıkmıştı.
Amerikan Kongresi'nden 2017'de geçen ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA), ABD yönetimine, Rusya dahil Amerika'nın hasmı görülen ülkelerden önemli miktarda silah alan ülkelere yaptırımlar uygulayabilmesinin yolunu açıyor.
ABD, 2017'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması sonrası Türkiye'yi, F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.
En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.
Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.