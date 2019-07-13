'S-400 Alımıyla Türkiye’nin Stratejik Duruşunda Bir Değişiklik Olmadı'

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin ilk parçalarının teslim alınmasının ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefon görüşmesi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Akar’ın “S-400 alımıyla Türkiye’nin stratejik duruşunda bir değişiklik olmadığı” mesajını verdiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada görüşmede Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’de son dönemde yaşanan güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
Bakan Hulusi Akar’ın Mark Esper’a “Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini” ilettiği bilgisi verildi.
Açıklamada Türkiye’nin de bir parçası olduğu ancak S-400 alımı sebebiyle çıkarılmasının gündeme geldiği F-35 programı da yer aldı. Açıklamaya göre Akar görüşmede “F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini” ifade etti, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusundaki çalışma grubu önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.
Hulusi Akar’ın telefon görüşmesinde Amerikalı mevkidaşına “S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edeceğini” vurguladı.
“Suriye sınırından saldırılara karşı önlem alma zorunluluğu var”
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge de gündeme geldi.
Açıklamada Hulusi Akar’ın “Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu” belirttiği, “Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğu, Türkiye sınırlarının hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceği” mesajını verdi.
ABD heyeti güvenli bölge için haftaya Ankara’ya geliyor
Görüşmede Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı da belirtildi.
Pentagon basın toplantısını süresiz erteledi
S-400’lerin ilk parti teslimatının Cuma sabahı yapılmasının ardından Pentagon’da askeri ekipman alımlarından sorumlu Müsteşar Ellen Lord ve savunma politikasından sorumlu David Trachtenberg’ün Pentagon’da basın toplantısı düzenleyeceği açıklanmıştı. Uluslararası haber ajansları Pentagon’daki basın brifingi salonundan canlı yayın için hazırlık yaptı.
Ancak Pentagon’da yapılması planlanan basın toplantısının saati iki kez değiştirildi, daha sonra da basın toplantısının süresiz ertelendiği belirtildi. Akar- Esper görüşmesine ilişkin de Pentagon’dan açıklama yapılmayacağı belirtildi.
Daha önce Türkiye’ye “Hem S-400 hem de F-35’lere aynı anda sahip olamayacağı” konusunda uyarıda bulunan Pentagon Türkiye’nin de dahil olduğu F-35 programıyla bağlantılı sevkiyatları ve Türk pilotların Amerika’daki üslerdeki eğitimlerini askıya almış, S-400 alımından vazgeçmezse de 31 Temmuz’a kadar Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını belirtmişti.
Hatta dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yazdığı mektupta süreci ayrıntılı bir şekilde aktarmıştı.
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