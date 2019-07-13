HABER

'S-400 Alımıyla Türkiye’nin Stratejik Duruşunda Bir Değişiklik Olmadı'

13.07.2019 00:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin ilk parçalarını teslim almasının ardından ABD Savunma Bakanı Esper ve Milli Savunma Bakanı Akar telefon görüşmesi yaptı. Akar’ın görüşmede “S-400 alımıyla Türkiye’nin stratejik duruşunda bir değişiklik olmadığı” mesajını verdiği belirtildi

'S-400 Alımıyla Türkiye’nin Stratejik Duruşunda Bir Değişiklik Olmadı'

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin ilk parçalarının teslim alınmasının ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefon görüşmesi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Akar’ın “S-400 alımıyla Türkiye’nin stratejik duruşunda bir değişiklik olmadığı” mesajını verdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada görüşmede Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’de son dönemde yaşanan güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Bakan Hulusi Akar’ın Mark Esper’a “Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini” ilettiği bilgisi verildi.

Açıklamada Türkiye’nin de bir parçası olduğu ancak S-400 alımı sebebiyle çıkarılmasının gündeme geldiği F-35 programı da yer aldı. Açıklamaya göre Akar görüşmede “F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini” ifade etti, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusundaki çalışma grubu önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Hulusi Akar’ın telefon görüşmesinde Amerikalı mevkidaşına “S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edeceğini” vurguladı.

“Suriye sınırından saldırılara karşı önlem alma zorunluluğu var”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge de gündeme geldi.

Açıklamada Hulusi Akar’ın “Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu” belirttiği, “Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğu, Türkiye sınırlarının hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceği” mesajını verdi.

ABD heyeti güvenli bölge için haftaya Ankara’ya geliyor

Görüşmede Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı da belirtildi.

Pentagon basın toplantısını süresiz erteledi

S-400’lerin ilk parti teslimatının Cuma sabahı yapılmasının ardından Pentagon’da askeri ekipman alımlarından sorumlu Müsteşar Ellen Lord ve savunma politikasından sorumlu David Trachtenberg’ün Pentagon’da basın toplantısı düzenleyeceği açıklanmıştı. Uluslararası haber ajansları Pentagon’daki basın brifingi salonundan canlı yayın için hazırlık yaptı.

Ancak Pentagon’da yapılması planlanan basın toplantısının saati iki kez değiştirildi, daha sonra da basın toplantısının süresiz ertelendiği belirtildi. Akar- Esper görüşmesine ilişkin de Pentagon’dan açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Daha önce Türkiye’ye “Hem S-400 hem de F-35’lere aynı anda sahip olamayacağı” konusunda uyarıda bulunan Pentagon Türkiye’nin de dahil olduğu F-35 programıyla bağlantılı sevkiyatları ve Türk pilotların Amerika’daki üslerdeki eğitimlerini askıya almış, S-400 alımından vazgeçmezse de 31 Temmuz’a kadar Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını belirtmişti.

Hatta dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yazdığı mektupta süreci ayrıntılı bir şekilde aktarmıştı.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
ABD Çalışma Bakanı Eleştirilerin Ardından İstifa EttiABD Çalışma Bakanı Eleştirilerin Ardından İstifa Etti
Trump'a ekip dayanmıyorTrump'a ekip dayanmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD Temsilciler Meclisi'nden İran'a askeri müdahale düzenlemesi

Tasarı onaylandı! Trump'a İran freni

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika! ABD'den ilk S-400 açıklaması

ABD'den ilk S-400 açıklaması

Teslimatın ardından Rusya'dan ilk açıklama

Teslimatın ardından Rusya'dan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.