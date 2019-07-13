'S-400 Alımıyla Türkiye’nin Stratejik Duruşunda Bir Değişiklik Olmadı'

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin ilk parçalarının teslim alınmasının ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefon görüşmesi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Akar’ın “S-400 alımıyla Türkiye’nin stratejik duruşunda bir değişiklik olmadığı” mesajını verdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada görüşmede Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’de son dönemde yaşanan güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Bakan Hulusi Akar’ın Mark Esper’a “Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini” ilettiği bilgisi verildi.

Açıklamada Türkiye’nin de bir parçası olduğu ancak S-400 alımı sebebiyle çıkarılmasının gündeme geldiği F-35 programı da yer aldı. Açıklamaya göre Akar görüşmede “F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini” ifade etti, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusundaki çalışma grubu önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.