"S-400 almadığımız zaman F-35'lerin gelmesi gibi bir garanti yok"

ZEKERİYA KARADAVUT - Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemlerine ilişkin, "Şu anda alabileceğimiz, kısıtlama ve şart olmadan dünyanın en modern silah sistemlerinden S-400 var ve biz buna talibiz. Temmuz ayında da inşallah teslim edilecek." dedi.

Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisine 2000'li yılların başından bu yana büyük bir yatırım yapmaya başladığını, bunun meyvelerinin de yavaş yavaş alındığını söyledi.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir modernizasyon çalışması içinde olduğunu belirten Yarar, şöyle konuştu:

"Türkiye, S-400 füzelerini alarak, en büyük açığı olan yüksek irtifa hava savunma sistemini tamamlamaya çalışıyor. Bugün geldiğimiz nokta da böyle. Değerlendirmeyi Patriot ve S-400 üzerine değil, Türkiye'nin ihtiyacı üzerine yapmak lazım. Türkiye'nin neye ihtiyacı var. Acil olarak yüksek irtifa hava savunma sistemine. Bunu acil olarak Türkiye'ye teslim edecek ve hiçbir şart gözetmeden veren ve fiyat olarak da doğrusunu veren Rusya var. Şu anda alabileceğimiz, kısıtlama ve şart olmadan dünyanın en modern silah sistemlerinden S-400 var ve biz de buna talibiz. Temmuz ayında da inşallah teslim edilecek. Birlikler Azerbaycan'a gitti. Burada S-300 benzeri bir sistem üzerinden bir eğitim alacaklar, arkasından da Rusya'ya gidip eğitimlerini tamamlayacaklar. Temmuz ayında S-400'lerin malzemeleri peyder pey gelecek, inşallah ekim ayında da kurulmuş olacak."