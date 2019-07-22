"S-400 anlaşması NATO hukukuna aykırı değil"

MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin alınmasına ilişkin, "Rusya ile S-400 anlaşması yapmak, NATO müttefiklik hukukuna aykırı değildir. NATO bünyesinde böyle bir kural yok, her ülkenin istediği silahı alma özgürlüğü vardır." dedi. Aydın, AA muhabirinin, S-400 savunma sistemi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Kamil Aydın, S-400'lerin satın alınmasının bir neden olmadığını, aksine müttefiklerinin Türkiye'ye yaptığı muamelenin bir sonucu olduğunu vurguladı. Aydın, S-400'lerin satın alınmasına iten nedenler incelediğinde, Türkiye'nin başarılı bir politika izlediğine dikkati çekti. Türkiye'nin yaklaşık 70 yıldır müttefiki olduğu NATO'nun kuruluş antlaşmasındaki, "silahlı bir saldırı, birliğin hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirilir" ibaresinin yer aldığı 5. maddeyi hatırlatan Aydın, bu kapsamda, Türkiye'nin de yaşadığı güvenlik sıkıntılarında NATO'nun müttefiklik hukuku gereği kendi yanında duracağını düşündüğünü dile getirdi.

Ancak durumun böyle olmadığına işaret eden Aydın, "Özellikle hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde ve sonrasında BM, AB, Avrupa Karma Parlamentosu ve NATO gibi uluslararası camiaların, üyesi olmamıza rağmen müttefiklik hukukuna uygun hareket etmediklerini gördük." dedi. Türkiye'nin müttefiklerinden hak ettiği desteği görememenin hayal kırıklığını yaşadığını kaydeden Aydın, "Bu noktadan hareketle, S-400'lerin satın alınmasının, ülke olarak üyesi bulunduğumuz uluslararası camialar karşısında yaşadığımız hayal kırıklılığının bir sonucu olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası Türkiye'nin ABD'den Patriotların getirilmesi için talepte bulunduğunu hatırlatan Aydın, bu talebe cevap gelmeyince Türkiye'nin "kendi göbek bağını kendinin kestiğini" söyledi. Türkiye'nin milli güvenliği için bir çözüm bulmak zorunda olduğunu ifade eden Aydın, "Baktık fiyatı da uygun, menzili de daha uzun; S-400'leri almaya karar verdik." dedi. - "S-400'lerin satın alınması asla illegal değildir"

Aydın, Türkiye'nin NATO müttefiklik hukukuna aykırı hareket etmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Rusya ile S-400 anlaşması yapmak, NATO müttefiklik hukukuna aykırı değildir. NATO bünyesinde böyle bir kural yok, her ülkenin istediği silahı alma özgürlüğü vardır. Bunlar NATO'nun kendi sistematiği içinde kağıda dökülmüş kullardır. Buna binaen Türkiye'nin S-400'leri satın alması asla illegal değildir. NATO'daki müttefikimiz Yunanistan daha önce Rusya'dan S-300'leri satın aldı, Girit Adası'na konuşlandırdı ve bu füzeler aktif. Bugün Türkiye sanki Rusya ile yakınlaşıyormuş gibi bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Biz hala NATO'nun güçlü bir müttefikiyiz. NATO'nun aldığı kararlarda en ufak bir caymamız, vazgeçmemiz söz konusu dahi olamaz. NATO müttefiklik hukukumuz ayrı. NATO'nun bu konuda bir yaptırım kararı olamayacağını da bilerek S-400'leri satın aldık. Şimdi bunu tutup da F-35'lere bağlamak çok saçma, çok yanlış." Uluslarası ilişkilerde ebed müddet müttefiklik, ilelebet dostluk, ilelebet düşmanlık olmayacağının altını çizen Aydın, "Hatırlayın, 2. Dünya Savaşı'nda birbirleriyle kanlı bıçaklı olan iki ülke Almanya ve Fransa sonrasında AB'nin temellerini attılar. Bana göre, Rusya'ya yaklaştığımız yönünde ifadeler çok duygusal ifadeler. Türkiye'nin gerçekten böyle bir yakınlaşması söz konusu değil. Bizim bölgesel dengeleri, dinamikleri dikkate alan, çok boyutlu düşünen uluslararası hamlelere ihtiyacımız vardı." dedi.

- "Türkiye Doğu Akdeniz'de doğru yolda" Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de bir oldubittiye getirilmek istendiğini belirten Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası anlaşmalardan kaynaklı haklarını kullanarak o bölgede bulunuyor. Çünkü biz Kıbrıs konusunda garantör bir devletiz." diye konuştu. Doğu Akdeniz'de önce Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj çalışmaları başlattığını hatırlatan Aydın, buna ne AB'den ne de Akdeniz'e sahili olan Arap Birliği ülkelerinden tepki gelmediğini söyledi. Türkiye'nin de bölgeye KKTC'nin daveti ve talebi üzerine uluslararası hukuka dayalı garantörlük hakkını kullanarak Fatih sondaj gemisini gönderdiğini anımsatan Aydın, "Sonrasında hiç üzerine vazife olmadığı halde Fransa bile devreye girdi. Keşke Fransa, Kaşıkçı cinayeti meselesinde de devreye girebilseydi ve bu işe çanak tutan yapılara müdahale edebilseydi." dedi. Aydın, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye karşı çok açık ve net çifte standart uygulandığını dile getirerek şunları söyledi: "Kaldı ki bu Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynakları meselesi Türkiye'ye karşı ABD ve AB tarafından yaptırıma dönüşüyorsa, o zaman Türkiye'nin tam da doğru yolda olduğunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim. Türkiye Doğu Akdeniz konusunda çok güzel hamleler yapıyor. Biz uluslararası ilişkilerde doğru yaptığımız hamlelerin mukavemetini Çarşamba günü Erbil saldırısıyla gördük. Biz doğru adım attıkça, Türkiye'nin ali menfaatlerine uygun davrandıkça, düşmanlarımız bizi zayıflatacak birtakım hamleler yapmaya çalışıyor. Artık PKK uzantısı terör örgütlerinin olayı farklı ortamlara çektiklerine tanıklık ediyoruz. Erbil'deki olay bunun çok net bir açıklamasıdır. Demek ki Türkiye uluslararası ilişkilerinde çok doğru işler yapıyor.