S-400 - Erdoğan: Mesele doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir, geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili olarak ABD ile yaşanan gerilime değindi.

Erdoğan, "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçları konusunda farklı tedarik seçeneklerine kapımız daima açık olmuştur."

"Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız."

Erdoğan, dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarıyla ilgili olarak diğer ülkelerin "Türkiye'yi engelleme çabaları" olduğunu da söyledi ve ekledi:

"Biz pısırık davranmak yerine hep meydan okumayı tercih ettik. Birileri ülkemizi kendi içine hapsetmeye çalışıyor."

ABD, NATO sistemleri ve Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının görünmezlik teknolojisiyle uyuşmadığı için S-400 sisteminin Türkiye'de kurulmasına karşı çıkıyor.