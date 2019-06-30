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'S-400 hava savunma sistemine iki taraf da diplomasiyi işaret ediyor'

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

'S-400 hava savunma sistemine iki taraf da diplomasiyi işaret ediyor'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede olumlu mesajlar verildiğini belirterek, "S- 400 sorununun çözümünde iki taraf da karşılıklı müzakere ve diplomasiyi işaret etti" dedi.
G 20 Zirvesi'ne küresel ekonominin ve siyasetin en önemli 19 ülkesi ve Avrupa Birliği'nin katıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Harun Arıkan, zirvenin küresel, bölgesel ekonomik ve siyasal sorunların tartışıldığı önemli bir platform olarak ön plana çıktığını belirtti.
Zirvenin aynı zamanda devlet ve hükümet başkanlarının karşılıklı ikili görüşme yapabilmeleri açısından da önem kazandığını kaydeden Prof. Dr. Arıkan, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD başkanı Donald Trump arasında karşılıklı heyetlerin de katıldığı görüşmede ilişkilerin geliştirilmesi noktasında her iki liderden de olumlu mesajlar geldi. Özelikle taraflar, iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması, sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve stratejik ortaklığın hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade ettiler. İki lider arasında yapılan görüşmede en önemli konu Rusya'dan alınması planlanan S- 400 hava savunma sistemi konusu olmuştur. Başkan Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz' ifadesiyle, diplomatik çözüme uzak durulmadığı mesajını verirken, diğer taraftan Türkiye'nin savunma füzelerine duyduğu ihtiyacı kabul ederek, kendisinden önceki Başkan Barak Obama Yönetimi tarafından Patriot Savunma füzelerinin Türkiye'ye verilmediğini söyledi. Ancak görüşme sonrası Beyaz Saray dan yapılan yazılı açıklamada 'Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı S- 400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdiği' ifade edildi. Kısaca, sorunun çözümünde iki taraf da karşılıklı müzakere ve diplomasiyi işaret etti."
TÜRKİYE'Yİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ BEKLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Arıkan, "Bu görüşmelerde Suriye'de yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz'de enerji aramaları konusunda yaşanan tartışmalar, göç ve ticaret gibi konular ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede Macron'un yakın zamanda yaptığı 'Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü yasa dışı faaliyetleri sonlandırmalı' açıklamasından duyulan rahatsızlık Fransız heyetine iletildiği bildirildi. Kısaca G 20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti, Türk dış politikasının önemli ve kritik konularını ilgili devlet ve hükümet başkanları ile görüşme imkanı bulmuşlardır. Bu bağlam da taraflar arasında yapılan resmi açıklamalar değerlendirildiğinde yakın zamanda Türkiye'yi yoğun bir diplomasi trafiği beklemektedir" diye konuştu.

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'S-400 hava savunma sistemine iki taraf da diplomasiyi işaret ediyor'

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