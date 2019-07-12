HABER

S-400 hava savunma sistemleri için 3 uçak Türkiye’ye indi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemeleri için hareketlilik sabah saatlerinde başladı.

S-400 hava savunma sistemleri için 3 uçak Türkiye’ye indi

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemeleri için hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Sevkiyatta 3 dev uçak yer aldı. Son uçak da sevkiyat görevini tamamlayıp Rusya’ya dönmek üzere havalandı.
Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren ilk uçak Rus Askeri uçağı olan İlyuşin tipi dev uçak sabahın erken saatlerinde Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne iniş yaptı. 12 Temmuz 2019 tarihiyle birlikte dünyanın en iyi hava savunma sistemi S-400’lerin sevkiyatı resmi olarak başlamış oldu. Daha sonra
Antonov 124 tipi RA-76363 kodlu uçak, sevkiyatın ikinci bölümünü gerçekleştirdi.
Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren üçüncü uçak saatler 12.30’u gösterdiğinde Ankara semalarında göründü. Yine aynı amaçla kullanılan Antonov 124 tipi RA-82013 kodlu uçak piste iniş yaptı. Ankara Mürted Askeri Üssü’ne gelen uçaklar sevkiyatlarını tamamlayarak Rusya’ya geri döndü.
Savunma Sanayii Başkanlığı konu ile ilgili, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır"açıklamasında bulundu.

S-400 hava savunma sistemleri için 3 uçak Türkiye’ye indi

S-400 hava savunma sistemleri için 3 uçak Türkiye’ye indi

S-400 hava savunma sistemleri için 3 uçak Türkiye’ye indi

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş ettilerGündüz vakti araçtan inip havaya ateş ettiler
Isparta’da yasa dışı silah satışına jandarma baskını: 2 gözaltıIsparta’da yasa dışı silah satışına jandarma baskını: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.