"S-400 için muhalefetin bilgilendirilmesi doğru yaklaşım"

ADEM BALTA - İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefet partilerini bilgilendireceklerine ilişkin açıklaması makul ve doğru bir yaklaşımdır." dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarını AA'ya değerlendiren Ağıralioğlu, dış meselelerde, iç politikada birbirine giren bir Türkiye imajı verdirerek, zafiyet görüntüsüne sebep olunamayacağını ifade etti. Bu tür meseleleri iç politika malzemesi yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefeti bilgilendireceğini açıklaması makul ve doğru bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu. Ağıralioğlu, NATO'nun en büyük müttefiklerinden biri olan Türkiye'nin 67 yıldır yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak ABD'nin Türkiye düşmanı olan PKK/PYD'ye 5 bin tır silah gönderdiğini belirtti. ABD'nin, "Düşmanlarımıza silah verilirken bozulmayan ilişkilerimiz, güvenliğimizi sağlamak için alacağımız S- 400 füzeleriyle nasıl bozuluyor?" sorusuna yanıt vermesi gerektiğini dile getiren Ağıralioğlu, "NATO hukukunu muhafaza edeceksek ABD'nin de dikkat etmesi gerekir. Türkiye mütekabiliyet ilkesine göre hareket ediyor ve etmek zorunda. İç politikada hükümetle rekabet etsek de dışardan hükümete sallanan parmakları devletimize ve milletimize sallanan parmak sayarız. Burada hükümete sırtımızı dönemeyiz. Hassas bir durum söz konusudur. Biz buna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Akdeniz'in ısındığını" ve terör örgütü PKK'ya devlet kurdurulmak istendiğini söyledi. Türkiye'nin sıkıştığı böyle bir dönemde S-400 ile ilgili olarak muhalefetin bilgilendirilmesi gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, şöyle konuştu: "Bazı tereddütlerimiz var. Türkiye, NATO yazılımlarını kullanıyor. S-400'ler kullandığımız sisteme entegre edilebilir mi? Ayrıca NATO, soğuk savaş döneminde Varşova Paktı'na karşı kurulan bir örgüt. Biz silahları Rusya'dan alarak herkesin istediği yerden silah almasının yolunu açmış oluyoruz. Bu duruşumuz aynı zamanda 'yeni bir dünya kuralım' anlamına da geliyor. Böyle bir ekonomik, siyasi gücümüz var mı? Bizim gücümüzle mütenasip bir dil kullanmamız gerekir ki sonradan zillet ortaya çıkmasın. Dolayısıyla ne devletimizin egemenlik haklarından vazgeçebiliriz ne de devletimizi zor durumda bırakacak adımları atabiliriz." Yavuz Ağıralioğlu, ABD'nin Suriye'de 50-60 bin kişilik çapulcu grubunu en büyük müttefiki Türkiye'ye tercih ettiğini söyledi.