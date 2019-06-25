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S-400 Konusunda Amerika'dan Yeni Uyarı

25.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ve F-35 savaş uçakları programındaki durumuna ilişkin Amerika tarafından yeni bir açıklama daha geldi.

S-400 Konusunda Amerika'dan Yeni Uyarı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ve F-35 savaş uçakları programındaki durumuna ilişkin Amerika tarafından yeni bir açıklama daha geldi.

Amerika’nın NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Büyükelçi, Ankara’nın Rus hava savunma sistemini satın alması halinde Amerika’nın F-25 savaş uçaklarının uçurulması ve üretimi konusunda Türkiye’ye izin veremeyeceğini söyledi.

Rus S-400 füze savunma sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu olmayacağına dikkat çeken Hutchison, “F-35 sistemiyle bir kopukluk olacak. Bu Rus sistemini NATO ittifakına sokarak F-35’leri olumsuz etkileyemeyiz” dedi.

Amerika yönetimi Rusya tarafından üretilen S-400 füze savunma sistemlerinin F-35 uçaklarının teknolojisini ele geçirmesinden endişe ettiğini ve sistemlerin uyumsuzluğunun güvenlik riski yaratacağını söylüyor. S-400’lerin Türkiye’ye teslim edilmesi halinde Türkiye’ye yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’sa partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında bir kez daha S-400 anlaşmasının tamamlanmış bir anlaşma olduğunu ve Türkiye’nin sistemi Temmuz ayı içerisinde teslim alacağını söyledi.

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