"S-400 Konusunda Duruşumuz Değişmedi"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına karşı duruşunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Kirby'nin dünkü basın brifingindeki sözleri, Başkan Joe Biden yönetiminin de, Türkiye'ye S-400 alımından dolayı yaptırımlar getiren ve Ankara'yı F-35 savaş uçakları programından çıkaran bir önceki yönetimin bu konudaki duruşunu devam ettireceğinin sinyalini verdi.

"Duruşumuz değişmedi" diyen Kirby, S-400 sisteminin F-35'lerle uyumlu olmadığını yineledi ve Türkiye'nin bu programdan çıkartıldığını hatırlattı. Kirby, "Türkiye'yi S-400 sistemini elinde tutmamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ama S-400 satın alma kararları Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak sahip olduğu yükümlülüklere ters düşüyor" diye konuştu.

Kirby, Türkiye'nin önünde son on yılda Amerika'dan Patriot sistemini satın almak için çok sayıda fırsat olduğunu ancak bunun yerine "Rusya'ya gelir, erişim ve nüfus sağlayan" S-400 sistemini satın almayı tercih ettiklerini belirtti.