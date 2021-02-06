HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "S-400 Konusunda Duruşumuz Değişmedi"

"S-400 Konusunda Duruşumuz Değişmedi"

06.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pentagon Sözcüsü Kirby, Biden yönetiminin, S-400 alımından dolayı Türkiye'ye yaptırımlar getiren ve Ankara'yı F-35 programından çıkartan bir önceki yönetimin duruşunu devam ettireceğinin sinyalini verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına karşı duruşunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Kirby'nin dünkü basın brifingindeki sözleri, Başkan Joe Biden yönetiminin de, Türkiye'ye S-400 alımından dolayı yaptırımlar getiren ve Ankara'yı F-35 savaş uçakları programından çıkaran bir önceki yönetimin bu konudaki duruşunu devam ettireceğinin sinyalini verdi.

"Duruşumuz değişmedi" diyen Kirby, S-400 sisteminin F-35'lerle uyumlu olmadığını yineledi ve Türkiye'nin bu programdan çıkartıldığını hatırlattı. Kirby, "Türkiye'yi S-400 sistemini elinde tutmamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ama S-400 satın alma kararları Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak sahip olduğu yükümlülüklere ters düşüyor" diye konuştu.

Kirby, Türkiye'nin önünde son on yılda Amerika'dan Patriot sistemini satın almak için çok sayıda fırsat olduğunu ancak bunun yerine "Rusya'ya gelir, erişim ve nüfus sağlayan" S-400 sistemini satın almayı tercih ettiklerini belirtti.

Başkan Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da hafta içinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'la telefon görüşmesinde S-400 konusunu gündeme getirmişti. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Sullivan görüşmede, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ittifakın uyumu ve etkinliğine zarar verdiği yönündeki endişesini dile getirmişti.

Türkiye'nin ABD'yle Patriotlar konusunda anlaşamamasının ardından 2019'da Rusya'dan S-400 sistemini satın almıştı. ABD ve NATO'nun uyarılarına rağmen Ankara'nın bu adımı atması, Türk-Amerikan ilişkilerinde en ciddi gerilim yaratan sorunlardan biri oldu. Washington, S-400 sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını ve bunun yanında Amerikan askeri teknolojisi ve personelini de risk altına atacağı yönünde endişelerin dile getirmişti.

ABD, S-400 alımının gerçekleşmesi üzerine Türkiye'nin F-35 savaş uzaklarının ortak üretimi ve alımı programından çıkarmıştı. Türkiye'nin 2020 yılını Ekim ayında S-400 sistemini test etmesi Washington'da daha da tepkiye yol açmış ve ABD eski Başkan Donald Trump yönetiminin son haftalarında Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) altında yaptırımlar getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Gençler tükenmişlik sendromu riski altındaGençler tükenmişlik sendromu riski altında
Duha suresinin anlamı ve faziletiDuha suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Almanya'da polis Türk baba ve 17 kızındaki kızını hastanelik etti

Alman polisi Türk baba ve kızını hastanelik etti

Belçikalı 'uyuşturucu turistleri' seyahat kısıtlamalarını belediye otobüsü ile aşıyor

'Uyuşturucu turistleri' kısıtlamaları böyle aşıyor

Hollanda'da dikkat çeken koronavirüs araştırması! Gençler tükenmişlik sendromu riski altında

Gençler tükenmişlik sendromu riski altında

125 bin yıl öncesine ait! İngiltere'de fil fosili bulundu

125 bin yıl öncesine ait! Amatör balıkçılar buldu

Çin'den Sinovac'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay

Yaygın kullanımın önü açıldı

Fransa'da patlama! Binalar yıkıldı, yaralılar var

Fransa'da patlama! Binalar yıkıldı, yaralılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.