"S-400 Konusunda Duruşumuz Değişmedi"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına karşı duruşunda bir değişiklik olmadığını söyledi.
Kirby'nin dünkü basın brifingindeki sözleri, Başkan Joe Biden yönetiminin de, Türkiye'ye S-400 alımından dolayı yaptırımlar getiren ve Ankara'yı F-35 savaş uçakları programından çıkaran bir önceki yönetimin bu konudaki duruşunu devam ettireceğinin sinyalini verdi.
"Duruşumuz değişmedi" diyen Kirby, S-400 sisteminin F-35'lerle uyumlu olmadığını yineledi ve Türkiye'nin bu programdan çıkartıldığını hatırlattı. Kirby, "Türkiye'yi S-400 sistemini elinde tutmamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.
Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ama S-400 satın alma kararları Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak sahip olduğu yükümlülüklere ters düşüyor" diye konuştu.
Kirby, Türkiye'nin önünde son on yılda Amerika'dan Patriot sistemini satın almak için çok sayıda fırsat olduğunu ancak bunun yerine "Rusya'ya gelir, erişim ve nüfus sağlayan" S-400 sistemini satın almayı tercih ettiklerini belirtti.
Başkan Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da hafta içinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'la telefon görüşmesinde S-400 konusunu gündeme getirmişti. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Sullivan görüşmede, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ittifakın uyumu ve etkinliğine zarar verdiği yönündeki endişesini dile getirmişti.
Türkiye'nin ABD'yle Patriotlar konusunda anlaşamamasının ardından 2019'da Rusya'dan S-400 sistemini satın almıştı. ABD ve NATO'nun uyarılarına rağmen Ankara'nın bu adımı atması, Türk-Amerikan ilişkilerinde en ciddi gerilim yaratan sorunlardan biri oldu. Washington, S-400 sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını ve bunun yanında Amerikan askeri teknolojisi ve personelini de risk altına atacağı yönünde endişelerin dile getirmişti.
ABD, S-400 alımının gerçekleşmesi üzerine Türkiye'nin F-35 savaş uzaklarının ortak üretimi ve alımı programından çıkarmıştı. Türkiye'nin 2020 yılını Ekim ayında S-400 sistemini test etmesi Washington'da daha da tepkiye yol açmış ve ABD eski Başkan Donald Trump yönetiminin son haftalarında Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) altında yaptırımlar getirmişti.