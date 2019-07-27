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S-400 Nasıl Bir Hava Savunma Sistemi?

27.07.2019 19:38 | Son Güncelleme

Savunma uzmanı Arda Mevlütoğlu’na göre; ABD’nin öne sürdüğü üzere S-400 sistemi ile F-35 askeri uçağına eş zamanlı sahip olunması askeri strateji açısından endişeye yol açabilir ancak Rusya’nın da kendi sistemiyle ilgili endişe duyması gerekebilir

S-400 Nasıl Bir Hava Savunma Sistemi?

Savunma uzmanı Arda Mevlütoğlu’na göre; ABD’nin öne sürdüğü üzere S-400 sistemi ile F-35 askeri uçağına eş zamanlı sahip olunması askeri strateji açısından endişeye yol açabilir ancak Rusya’nın da kendi sistemiyle ilgili endişe duyması gerekebilir. VOA Türkçe, Türkiye’nin Rusya’dan satın alıp ilk aşama sevkiyatını tamamladığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin kamuoyu gündemindeki soruları, savunma uzmanı Mevlütoğlu’na sordu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın iki önceki açıklaması itibariyle Ankara’daki Mürted üssüne geçtiğimiz iki hafta içerisinde peyderpey inişlerini gerçekleştiren 30 Rus askeri kargo uçağıyla S-400 hava savunma sistemi tedarikinde ilk aşama tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere resmi yetkilileriyle yapılan açıklamalara göre, Türkiye tüm itirazlara ve ABD Senatosu’nun yaptırım seçeneğini gündemine almasına rağmen Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini ülke topraklarına getirtmekte ve kullanım hazırlığını sürdürmekte geri adım atmadı.

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