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S-400 sevkiyatı devam ediyor

15.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı devam ediyor.

Sistemin parçalarını taşıyan sekizinci uçak bugün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı’na indi.Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı dördüncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sevkiyat kapsamında sekizinci uçağın, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indiği duyuruldu. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan sevkiyat kapsamında ilk gün üç, Cumartesi günü bir, Pazar günü de yine üç uçak Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sisteminin parçalarını getirmişti.

ABD'nin karşı hamleleri

Ankara'nın Rusya'dan S-400 sistemlerini almasına karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son olarak Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti. İmzalanmak üzere Başkan Donald Trump'a gönderilecek olan tasarı, bir yandan belli ön koşullar çerçevesinde, Kıbrıslı Rumlara silah ambargosunun kaldırılmasını sağlarken, aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi limanlarını, Rus savaş gemilerine kapatmasını öngörüyor. ABD, Güney Kıbrıs'a 1987 yılından bu yana silah ambargosu uyguluyordu.

ABD, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 savaş uçağı programından çıkarılması ve "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) kapsamında ekonomik yaptırımlara tabi tutulması tehdidinde bulunmuştu.

DHA, DW / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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