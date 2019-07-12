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S-400 sevkiyatındaki RA-82013 kodlu ikinci Antonov iniş yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara’ya getiren RA-82013 Antonov uçak 12.30’da iniş yaptı.Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren ikinci Antonov RA-82013 kodlu uçak Ankara Mürted Askeri Havaalanına 12.30’da iniş yaptı.

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara’ya getiren RA-82013 Antonov uçak 12.30’da iniş yaptı.
Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren ikinci Antonov RA-82013 kodlu uçak Ankara Mürted Askeri Havaalanına 12.30’da iniş yaptı. 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren S-400 hava savunma sistemi parçalarının ilk sevkiyatının ikinci bölümü böylece Türkiye’ye geldi.
Savunma Sanayii Başkanlığı konu ile ilgili, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır"açıklamasında bulundu.

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