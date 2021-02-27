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“S-400 Sistemi S-300’den Daha Büyük Tehdit”

27.02.2021 03:01 | Son Güncelleme:
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“S-400 Sistemi S-300’den Daha Büyük Tehdit”

Pentagon sözcüsü, S-400 sisteminin S-300’e göre NATO ve ABD’ye daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye ile ABD arasındaki S-400 kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Pentagon sözcüsü, S-400 sisteminin S-300’e göre NATO ve ABD’ye daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtirken, ABD’nin Patriot satışı için sunduğu tekliflerin her birinin Türkiye tarafından reddedildiğini söyledi.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell, Amerika’nın Sesi muhabirinin sorusunu yanıtlarken, ABD’nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini yineledi. Campbell, S-400 sisteminin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığına da bir kez daha dikkat çekerken, Türkiye’nin Rus savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkartıldığını hatırlattı.

Campbell, “Türkiye’yi bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz. Bu tür satışlar, Ruslar’a gelir, erişim ve nüfuz sağlıyor. Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ancak bu mesele Türkiye’nin ABD ve NATO müttefiki olarak yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "10 yıl boyunca ABD tarafına sunulan tekliflerimizde vurguladığımız, teknolojik işbirliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir" diye konuşmuştu.

Akar ayrıca,"Israrla şunları söyledik: S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye’ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeili sistemler; S-300 nasıl kullanılıyorsa, biz de S-400’ü aynı şekilde kullanabiliriz” demişti.

Pentagon sözcüsü ise Akar'ın bu sözlerine cevaben, Türkiye’nin Patriot yerine Rusya’dan S-400 almayı seçtiğine yönelik daha önceki açıklamalarını yineleyerek, şunları kaydetti:

“ABD, 2009 ve 2019 yıllarında Türkiye’ye Patriot teklif etti ve 2013’te de Türkiye’nin uzun menzilli hava/füze savunma sistemi ihalesinde yarıştı. Her bir teklif, ortak üretim ve ortak geliştirme konusunda geniş yelpazede fırsatlar içeriyordu, Türkiye reddetti.”

Sözcü Campbell, S-300’ler konusunda da, “Bunlar hiçbir şekilde aynı durum değil. S-400, NATO ve ABD’ye karşı oluşturduğu risk bakımından eski sistemlerden daha büyük bir tehdit. Buna ilaveten, Türkiye’nin sistemi satın alması, tüm NATO müttefiklerinin 2016’da Varşova’daki NATO Zirvesi’nde Rus teçhizatına olan bağımlılıklarını azaltma yönünde verdikleri taahhütlere ters düşmektedir” ifadesini kullandı.

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