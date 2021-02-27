“S-400 Sistemi S-300’den Daha Büyük Tehdit”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye ile ABD arasındaki S-400 kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Pentagon sözcüsü, S-400 sisteminin S-300’e göre NATO ve ABD’ye daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtirken, ABD’nin Patriot satışı için sunduğu tekliflerin her birinin Türkiye tarafından reddedildiğini söyledi.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell, Amerika’nın Sesi muhabirinin sorusunu yanıtlarken, ABD’nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini yineledi. Campbell, S-400 sisteminin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığına da bir kez daha dikkat çekerken, Türkiye’nin Rus savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkartıldığını hatırlattı.

Campbell, “Türkiye’yi bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz. Bu tür satışlar, Ruslar’a gelir, erişim ve nüfuz sağlıyor. Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ancak bu mesele Türkiye’nin ABD ve NATO müttefiki olarak yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "10 yıl boyunca ABD tarafına sunulan tekliflerimizde vurguladığımız, teknolojik işbirliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir" diye konuşmuştu.