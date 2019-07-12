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S-400 teslimatı başladı (4) (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatına başlandı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatına başlandı. Sisteme ait birinci grup malzemeleri taşıyan 3 uçak, art arda Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indi. Uçaklardan indirilen malzemeler, hangarlara taşındı.

Türkiye, başta Suriye savaşı olmak üzere bölgede yaşanan olaylar sonrası hava sahası güvenliğini arttırmayı hedefledi. ABD'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye, farklı alternatiflere yöneldi. Bu kapsamda Rusya'nın teklifini değerlendiren Türkiye, S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı aldı. Bu kapsamda, Türkiye ile Rusya arasında 11 Nisan 2017'de 'S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi' imzalandı. Türkiye, dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak değerlendirilen S-400'leri alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçladı. Türkiye, Rusya'ya toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi için 2,5 milyar dolar ödeyecek.

3 UÇAK İNDİ
ABD'nin olası yaptırımlarına karşı geri adım atmayan Türkiye, S-400 savunma sistemini teslim almaya başladı. Rusya'ya ait uçak, sabah saatlerinde S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ilk malzemelerini bu sabah Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na getirdi. Sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na inen ilk uçağın alandan ayrılmasının ardından Rusya'ya ait 2 uçak daha art arda aynı alana indi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, teslim alındı. Savunma sistemine ait malzemeler, eski adı 'Akıncı Hava Üssü' olan Mürted Hava Meydanı'nda hangarlara götürüldü.

BAKANLIK DUYURDU
Teslimata ilişkin resmi açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da yazılı bir açıklamada yaparak, sisteme ait parçaların teslimatlarının önümüzdeki günlerde devam edileceğini, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacağını kaydetti.

İLK GÖRÜNTÜLERİ DHA PAYLAŞTI
S-400'lerin Türkiye'ye teslimatına ilişkin ilk görüntüleri, Demirören Haber Ajansı (DHA) abonelerine servis etti. DHA'nın, alana inen ilk Rus uçağına ilişkin çektiği görüntüler, haber kanalları tarafından 'son dakika' başlığı ile izleyicilerle paylaşıldı.

S-400'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor. Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜLER TAKİP EDİLİYOR

Mustafa TURAPOĞLU-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Hasan POLAT-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

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