S-400 teslimatı sürdü

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- RUSYA’dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem birinci grup malzemelerinin sevkiyatında 8'inci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı geçen cuma günü başladı. İlk gün, füze bataryalarının komuta merkezi ve radar düzeneklerini taşıyan 3 uçak, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indi. Cumartesi 1, pazar günü 3 olmak üzere hafta sonu 4 uçak ile sisteme ait parçaların sevkiyatı devam etti.

Sevkiyat sürecinin 4'üncü gününde 8'inci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 8'inci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi" denildi.

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