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S-400 teslimatında ikinci gün

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslim süreci kapsamında 4'üncü uçak, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 teslimatında ikinci gün

Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslim süreci kapsamında 4'üncü uçak, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indi. Uçaktan indirilen sisteme ait parçalar, hangarlara götürüldü.
Türkiye'nin, hava sahasını güçlendirmek amacıyla Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin teslimatı dün başladı. Füze bataryalarının komuta merkezi ve radar düzeneklerini taşıyan 3 uçak, dün art arda Kahramankazan'daki Mürted Hava Meydanı'na indi. Rus uçaklarından indirilen malzemeler, alandaki güvenli bölgeye nakledildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün akşam yaptığı açıklamada, S-400 sisteminin teslimat sürecinin başlamasına ilişkin, "Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz" dedi.
4'ÜNCÜ UÇAK İNDİ
Teslim sürecinin ikinci gününde, sisteme ait malzemeleri taşına 4'üncü uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi. Sabah saatlerinde hava meydanına inen Rus uçağında bulunan malzemeler güvenli bölgeye götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi" dedi.
Teslimat sürecinin devam edeceği belirtilirken, 120 adet avcı füzenin sevkiyatının daha sonra deniz yoluyla yapılacağı bildirildi.

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